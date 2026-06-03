Vigo reúne a empresarios y expertos para repensar el futuro económico de Galicia Vigo

El Círculo de Empresarios de Galicia acogerá la primera edición de RE_GALICIA 2026, un foro que reunirá a directivos de algunas de las principales compañías gallegas, representantes institucionales y expertos para analizar el papel de la comunidad en un contexto de transformación tecnológica, industrial y económica

Vigo será este jueves el escenario de una reflexión colectiva sobre los desafíos económicos que marcarán el futuro de Galicia. El Círculo de Empresarios de Galicia acogerá la primera edición de RE_GALICIA 2026, un foro que reunirá a directivos de algunas de las principales compañías gallegas, representantes institucionales y expertos para analizar el papel de la comunidad en un contexto de transformación tecnológica, industrial y económica.

Bajo el lema "Repensar Galicia. Redefinir el futuro", la cita nace con el objetivo de abordar cómo debe posicionarse Galicia para ganar competitividad en los próximos años, poniendo el foco en la innovación, la industria, el talento y la capacidad de las empresas para adaptarse a un escenario cada vez más global y cambiante.

La jornada arrancará con la participación de la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, y del director del Área de Competitividad del Igape, Norberto Penedo. Además, la conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, participará en el almuerzo empresarial que pondrá el broche final al encuentro.

Entre los nombres más destacados del programa figuran Andrés Fernández, consejero delegado de Zendal; Antón Fonseca, CEO de Grupo Terras Gauda; Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino; Jorge Vázquez, CEO de Redegal; Gabriel Gómez, CEO de Marine Instruments; o Fernando Vázquez, CEO de Imatia. Todos ellos compartirán experiencias y analizarán algunas de las claves que marcarán la evolución del tejido empresarial gallego durante los próximos años.

Conversaciones y ponencias

El programa se estructura en varias conversaciones y ponencias centradas en cuestiones como la industria y la logística, la aplicación de la tecnología a los modelos de negocio, la internacionalización de las empresas gallegas o la construcción de marcas capaces de competir en mercados cada vez más exigentes.

Uno de los diálogos estará protagonizado por Andrés Fernández, de Zendal, y Xoán Martínez, de Kaleido Logistics, quienes debatirán sobre el papel de Galicia en las cadenas de valor internacionales y sobre las oportunidades que abre la reconfiguración de la industria global. También tendrán protagonismo compañías vinculadas al territorio como Terras Gauda y Aceites Abril, que analizarán cómo convertir el origen y la identidad de marca en una ventaja competitiva.

La tecnología ocupará igualmente un lugar destacado en el foro. Directivos de empresas como Redegal, Imatia o Sparc abordarán cómo la digitalización, los datos y la innovación están transformando la manera de competir y crecer de las organizaciones.

Con esta primera edición, RE_GALICIA busca consolidarse como un espacio de encuentro entre empresa, conocimiento e instituciones para reflexionar sobre las decisiones que marcarán el desarrollo económico de Galicia en la próxima década. La cita se celebrará entre las 9:30 y las 16:30 horas en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, en la avenida García Barbón de Vigo.