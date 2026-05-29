La histórica panadería Acuña de Pontevedra dará el salto a la pantalla: arranca el rodaje de un documental sobre su historia

La histórica Panadería Pastelería Acuña dará el salto a la pantalla con un nuevo cortometraje documental que acaba de iniciar su fase de rodaje. La obra audiovisual, a cargo de la productora Pixelecer Audiovisual, recorrerá la evolución de esta emblemática empresa familiar pontevedresa, con el objetivo de estrenarse a finales de este mismo año.

Fundada en 1950 por Rogelio Acuña, la panadería se ha convertido en un auténtico referente en la ciudad de Pontevedra. El cortometraje documental, dirigido por Damián Pazos, explorará este tránsito generacional a través de tres bloques narrativos: sus orígenes y los duros comienzos de la posguerra, la actual gestión de la 4º generación, Andrés Acuña y Jacobo Acuña con su visión de futuro

Sin revelar todos los detalles, la pieza audiovisual pondrá el foco en cómo Acuña ha logrado expandirse manteniendo intacta su esencia artesanal. Además, mostrará el firme compromiso de la marca con la sostenibilidad, destacando su plantación propia de trigo autóctono Caaveiro, y su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías con iniciativas como su propia aplicación de pedidos online.

La narrativa combinará un estilo visual cálido con entrevistas en profundidad a la familia y empleados, imágenes de archivo y grabaciones del día a día en el obrador y despachos. Con una duración estimada de entre 15 y 20 minutos, el corto documental pretende poner en valor el papel que la panadería juega en la comunidad de Pontevedra.

El estreno oficial está previsto para finales de este año en eventos gastronómicos y culturales de Pontevedra, y buscará convertirse en una ocasión especial que celebre que la tradición y la innovación pueden convivir para mantener vivo el legado local.