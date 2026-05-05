El sector del metal en Vigo vuelve a organizarse: Planean paros y huelga este mes de mayo

El sector del metal en Vigo y en el resto de la provincia volverá a organizarse para protagonizar varios paros y protestas a instancia de las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras (CC.OO.) y CIG.

Así, este mes de mayo se llevarán a cabo varios paros, concretamente, los días 7, 13 y 14. De no conseguir un acuerdo de convenio a continuación, se planean otras tres jornadas de huelga los días 19, 20 y 21 de mayo.

Estos nuevos paros coincidirían, según recoge Europa Press, con la organización de la Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia), que se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo entre el 19 y el 21 de mayo. "Son más condiciones que el salario. Pedimos condiciones dignas", han insistido los tres sindicatos, criticando el "inmovilismo" de la patronal pese a que se solicitaron muchas mejoras que "no son económicamente un lastre".