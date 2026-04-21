De O Porriño a Silleda: dos marcas de limpieza que también construyen territorio en Pontevedra

Sólo 60 kilómetros, casi el doble por carretera, y cinco años separan a dos de las empresas de productos de limpieza a nivel nacional. Zorka y Disiclín, en O Porriño y Silleda, respectivamente, han forjado una marca y un nombre vinculado a la provincia de Pontevedra desde hace casi 40 años.

Zorka tiene su sede en Budiño, en O Porriño, mientras que Disiclín sitúa su central en Silleda, donde además reivindica sus orígenes y su primera fábrica como parte de su historia. Dos marcas que se enfocan en la innovación en su sector en el ámbito del hogar, pero también el industrial, en el caso de Zorka.

Pero en ambos casos, su presencia se ha ampliado, dando el salto desde el lineal del súpermercado y desde las fábricas para tener una presencia real en el territorio en el que no sólo fabrican y distribuyen, sino que también viven.

Origen

Zorka nació en 1987 de la mano del ex baloncestista profesional y empresario zaragozano Armando Pérez Muñoz, que eligió Galicia, tierra natal de su mujer, para lanzar su proyecto personal. Comenzó en la provincia de Lugo, en unas instalaciones ganaderas familiares en desuso y fue en la década de los 90 cuando su producto se hizo un habitual de los hogares gallegos.

Hoy es la segunda generación, sus dos hijos, los que están al frente del negocio, instalados en Budiño, una parroquia del municipio de O Porriño.

Por su parte, Disiclín fue fundada en 1992 por la familia Ramos López en Silleda, tras retornar de Latinoamérica. Lo que comenzó como fábrica de detergentes, hoy se ha consolidado como uno de los referentes en productos de limpieza del hogar, destacando por su innovación, desinfectantes y el uso de oxígeno activo.

Hogar e industria

La empresa situada en O Porriño se destaca por tener un laboratorio interno, fabricación propia y envasado automatizado, con tres líneas de envasado para formatos desde 250 ml hasta 220 litros, capacidad de almacenaje para más de 1.000 palés, además de actividad para terceros, exportación y canales como Horeca, sector institucional e industria. Su oferta va desde la gama doméstica hasta la profesional, además de una ecológica.

Disiclín tiene un enfoque al hogar y al consumo cotidiano, con más de 200 productos para limpieza con los que presume de adaptar su catálogo a "nuevas costumbres de consumo" y a "nuevos conceptos de familia". Es la idea de "familia" la que destacan, "una familia que cuida a familias", y lo hacen no sólo desde Galicia, sino que tienen una delegación en Canarias.

En este caso, hay que recordar uno de los anuncios más icónicos de la televisión, protagonizado por Disiclín y su eslogan: "Disiclín hace feliz a tu nariz", acompañado de una pegadiza melodía.

Celta y Lalín

Pero en ambos casos no se trata sólo de empresas que fabrican y comercializan detergentes o limpiadores: son también dos firmas que se proyectan desde la industria hacia la comunidad, con una implantación local de arraigo y participando en más aspectos que el productivo e industrial.

Zorka mantiene un vínculo directo con el baloncesto femenino y el Celta desde hace años, como principal patrocinador. Concretamente, la temporada 2024-2025 se cumplieron 10 años de ese vínculo con el deporte femenino vigués, al que ha acompañado en una trayectoria en la que ha estado en las dos principales categorías del baloncesto femenino.

Así, la empresa con sede en O Porriño proyecta su presencia social mediante este histórico patrocinio y las acciones inclusivas y solidarias asociadas al club vigués.

En el caso de Disiclín, existe un fuerte vínculo con la comarca de Deza, y de manera especial con Lalín. De esta localidad pontevedresa, la marca de limpieza de hogar patrocina a su equipo de balonmano, en el que también lleva su nombre: Disiclín BM. Lalín.

Además, también es el principal sponsor del Rali do Cocido, una de las citas deportivas más emblemáticas de Lalín y que este año cumplió 30 años de competición.