Abanca reafirma su apoyo a las empresas gallegas y alerta del impacto de la guerra Pedro Davila / EP

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha reiterado el compromiso del banco con el tejido empresarial gallego y ha alertado de las repercusiones de la guerra de Oriente Medio para muchos sectores como el transporte o la agricultura y la pesca.

Así lo ha señalado durante su intervención en un almuerzo-coloquio llevado a cabo en el Círculo de Empresarios de Galicia, donde ha analizado los desafíos del nuevo escenario geopolítico.

En concreto, Europa Press recoge que ha repasado las principales previsiones económicas y la propuesta de valor de Abanca para los empresarios y el conjunto de Galicia frente a los retos actuales.

En el plano económico, el presidente de la entidad financiera destacó el impacto de la guerra en Oriente Medio, que se transmite a través de "la energía, la logística, la confianza y la liquidez global" y repercute especialmente sobre los sectores de "transporte, agricultura y pesca, metalurgia, química y minería, plásticos y textil, y tecnología y semiconductores".

El presidente de Abanca ha reiterado el compromiso del banco con el tejido empresarial y recordó su aportación al desarrollo de Galicia en indicadores como el crecimiento del crédito (13,7% de Abanca frente al 6,8% sector entre 2019 y 2025), la creación de empleo directo (5,6% Abanca frente al -25,7% sector) y la inclusión financiera del medio rural (incremento de 44 nuevos municipios en los que Abanca es la única entidad desde 2019).

Antes, la presidenta del Círculo, María Borrás, abrió el encuentro poniendo en valor el papel de Abanca como "proyecto financiero de primera línea con base en Galicia".