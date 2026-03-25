La gran novedad de Enerxétika, la feria de energía de Galicia: probar motos eléctricas de Velca en circuito

Enerxétika, la feria de energía que celebrará su quinta edición del 25 al 27 de marzo en el recinto Feira Internacional de Galicia Abanca contará por primera vez con la participación de Velca, compañía española especializada en movilidad eléctrica.

La presencia de la compañía en la feria se enmarca en el creciente protagonismo de la movilidad sostenible dentro del evento, que este año amplía su oferta para acercar al público las nuevas tecnologías aplicadas al transporte. La compañía ofrecerá a los asistentes la posibilidad de probar sus motocicletas 100% eléctricas en el circuito habilitado, siendo la primera vez que este espacio incorpora test de motos. Lo hará mediante su reciente distribuidor en Galicia Distribuidor La Boutique del Recambio situado en O Porriño.

De esta forma, los visitantes podrán conducir algunos de los modelos más representativos de la marca, como la Velca EON con 290 km de autonomía, la Velca One, que fue elegida moto eléctrica del año 2023, 2024 y 2025, además de la Ultraviolette F77 SS, considerada una de las mejores motos eléctricas del mundo. También estarán expuestos modelos emblemáticos como la Velca Vortex, moto eléctrica de carretera más matriculada de España, o la Tramontana S, y conocer de primera mano las prestaciones, eficiencia y ventajas de la movilidad eléctrica aplicada al entorno urbano.

Fundada por el gallego Emilio Froján, Velca se ha consolidado en 2026 como la marca con más matriculaciones en el canal particular en España, alcanzando una cuota de mercado del 19%, lo que refuerza su posicionamiento dentro del sector de la movilidad eléctrica.

Desde Velca defienden que su participación en Enerxétika responde a su apuesta por acercar la movilidad eléctrica al usuario final a través de la experiencia directa, facilitando el acceso a soluciones sostenibles y contribuyendo a la transición hacia un modelo de transporte más eficiente. Además, el CEO de Velca, Emilio Froján, estará presente en la feria el jueves 26 de marzo por la mañana, donde atenderá a clientes, medios y visitantes interesados en conocer la visión de la compañía y la evolución del sector de la movilidad eléctrica en España y Europa.

Enerxétika contará en esta edición con el patrocinio oro de Red Eléctrica y plata de Serveo, consolidándose como uno de los principales encuentros del sector energético en el noroeste de España.