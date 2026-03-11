Stellantis Vigo alcanza los 17 millones de vehículos producidos tras 68 años de actividad

La planta de Stellantis en Vigo ha alcanzado un nuevo hito industrial con la producción de su vehículo número 17 millones, un Opel Combo Electric. De color Azul Kiama, el vehículo millonario está equipado con motor eléctrico 100 kW (136 CV) y se comercializará en Eslovaquia. Este es el primer modelo de la marca alemana fabricado en la planta de Vigo.

La última generación del Opel Combo se produce en Vigo desde su lanzamiento, en julio de 2018. Desde entonces, han salido de las líneas de producción de la planta 370.000 unidades de ese modelo, el 92% con destino al mercado internacional. Actualmente se fabrican 150 unidades al día de este modelo.

En 2021 comenzó la producción de la versión 100% eléctrica, que representa el 6% de la fabricación total de este modelo, y se fabrica en la misma línea de producción que las motorizaciones térmicas. Está equipado con un motor eléctrico de 100 kW y una batería de 50 kWh, que permite hasta 334 km de autonomía WLTP. Alcanza una velocidad máxima de hasta 132 km/h y cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 11,2 segundos.

El Opel Combo forma parte de la saga de los utilitarios ligeros que fabrica Stellantis Vigo, integrada también por los Citroën Berlingo y Berlingo Van, Peugeot Rifter y Partner, Fiat Qubo L y Fiat Professional Doblò.

Hasta la fecha, Stellantis Vigo ha producido 38 modelos diferentes en una larga trayectoria de 68 años de actividad y ha sido pionero en la producción de vehículos eléctricos, sumando 12 modelos diferentes. El Citroën C15 fue el primer vehículo eléctrico producido en la planta, en 1995.