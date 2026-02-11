Empresarios y expertos analizan en Vigo cómo la tecnología impulsa la gestión y la financiación empresarial

El Círculo de Empresarios de Galicia acogió este martes una jornada clave sobre financiación y tecnología organizada por Crowe Spain

El Círculo de Empresarios de Galicia fue escenario este martes del encuentro Financiación y tecnología en las empresas gallegas, una jornada impulsada por Crowe Spain que reunió a directivos, entidades financieras y representantes institucionales para debatir sobre cómo anticipar escenarios, optimizar recursos y aprovechar la tecnología como aliada en la gestión empresarial.

El evento propuso una mirada práctica sobre los desafíos y oportunidades que afrontan las empresas gallegas en un contexto de transformación financiera y digital. Los ponentes coincidieron en la necesidad de apoyar la innovación, reforzar la solvencia y apostar por herramientas tecnológicas que faciliten una gestión más ágil y eficiente.

Entre los participantes destacaron Avelino Graña Barcia, gerente corporativo de Seguimiento de Clientes de ABANCA, y José Carlos Cuevas, socio de Transformación & Turnaround de Crowe Spain, quienes analizaron cómo optimizar la liquidez y la financiación desde una perspectiva estratégica y financiera.

A continuación, Daniel Ruiz Puente, socio de Digital Finance de Crowe Spain, presentó la tecnología como una palanca esencial para la función financiera, mientras que Juan Luis Méndez Rojo, CEO de ViniGalicia, compartió su experiencia sobre los retos del crecimiento y la transformación empresarial en Galicia en una charla moderada por Marisol Sánchez González, directora de Auditoría Galicia de Crowe Spain.

El encuentro contó con la participación del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, quien valoró positivamente iniciativas de este tipo que impulsan la modernización del tejido empresarial gallego y fomentan la creación de empleo de calidad.