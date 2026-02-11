Abierta la inscripción al programa gratuito de digitalización para la hostelería del centro de Vigo

La Federación Provincial de Turismo de Pontevedra (Feprotur) ha puesto en marcha un programa integral de digitalización gratuito dirigido a los establecimientos hosteleros de la zona centro y monte de O Castro de Vigo. El programa, financiado por el Concello de Vigo, persigue el objetivo de mejorar su competitividad, modernizar su gestión y reforzar la comunicación con los clientes a través de herramientas digitales adaptadas a cada negocio.

Las sesiones, de mañana y tarde, se celebran todos los lunes y martes, en el Hotel Ciudad de Vigo y parten de un diagnóstico individualizado y preciso del grado de madurez digital de cada establecimiento, analizando aspectos clave como los sistemas de gestión interna, presencia online, canales de venta, reputación digital o relación con el cliente. "Este análisis permite identificar necesidades reales y definir un plan de digitalización personalizado, ajustado al tamaño, tipología y modelo de negocio de cada empresa hostelera", explican desde Feprotur.

A partir de este diagnóstico, los participantes acceden a una "formación práctica y aplicada", orientada a la implantación real de soluciones digitales en el día a día del negocio.

"Entre las principales líneas de actuación se incluyen la implantación y optimización de sistemas TPV, la gestión profesional de redes sociales, el control y mejora de la reputación online, la puesta en marcha de motores de reservas, así como el diseño de una estrategia digital personalizada para cada compañía", enumeran desde la Federación.

Además, el programa no se limita a la formación teórica, sino que acompaña a los establecimientos en la implementación efectiva de las herramientas, asegurando que la digitalización se traduzca en mejoras tangibles en la operativa diaria y en la relación con los clientes.

Los interesados deben anotarse en el teléfono 986 432 400 o a través del correo electrónico: info@feprotur.org.