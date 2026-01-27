Zona Franca de Vigo y Asime lanzan la primera aceleradora empresarial especializada en seguridad y defensa

La Zona Franca de Vigo y la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) han firmado este martes un convenio para poner en marcha la Aceleradora de Innovación, Desarrollo de Negocio e Internacionalización en materia de Seguridad y Defensa, la primera aceleradora empresarial especializada en este ámbito en Galicia.

La iniciativa nace para acompañar a empresas industriales y tecnológicas en su crecimiento y posicionamiento, facilitando el acceso a oportunidades nacionales e internacionales en un sector de alto valor añadido.

El programa pretende reforzar el peso estratégico de la industria gallega de seguridad y defensa mediante apoyo en desarrollo tecnológico, innovación, financiación, preparación para integrarse en cadenas de valor estratégicas y conexión con grandes programas tractores, con especial atención a las tecnologías de uso dual.

El encuentro, con un centenar de representantes institucionales y empresariales, fue clausurado por Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, que ha subrayado que se trata de "una industria innovadora, abierta y conectada al territorio, con vocación internacional y capaz de afrontar los retos" de España, la Unión Europea y la OTAN.

Valcarce ha destacado además la importancia de "construir cadena de valor con visión industrial" y ha enmarcado el impulso del sector en la modernización de las fuerzas armadas, con una inversión de 322 millones de euros, incorporando tanto grandes tractoras como pymes y startups para fomentar innovación dual y empleo cualificado.

Por su parte, David Regades, delegado del Estado de Zona Franca, ha remarcado la experiencia del Consorcio en la aceleración y financiación de proyectos, mientras que Justo Sierra, presidente de ASIME, ha defendido el "salto tecnológico" a través de colaboración público-privada y el objetivo de ampliar el ecosistema gallego del sector en los próximos años.

En la vertiente operativa, el proceso seleccionará hasta 20 proyectos para un Demo Day ante un comité técnico, del que saldrá un máximo de 10 iniciativas por edición: una primera fase de aceleración de 9 meses y, en una segunda edición, una fase de consolidación de 12 meses.