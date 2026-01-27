El puerto de Vigo abordará la extinción de la concesión a Astilleros San Enrique, que pide posponerla

El Puerto de Vigo abordará este viernes durante la celebración del Consejo de Administración la declaración de extinción por caducidad de la concesión de los Astilleros San Enrique, del Grupo Marina Meridional, en los terrenos de la antigua factoría de Vulcano.

La concesión fue otorgada en 2022 por 15 años en base a un volumen de negocio de 10 millones de euros anuales y un crecimiento de plantilla de 28 a casi 80 que avanzaba en ese momento la empresa. El proyecto también contemplaba inversiones por más de dos millones de euros para obras en las instalaciones, colocación de placas fotovoltaicas, dotación de medios anticontaminación, adecuación de redes de suministro o maquinaria, entre otros.

La concesión estaba sujeta al cumplimiento de esas inversiones y condiciones presentadas en el proyecto.

Desde Astilleros San Enrique han tachado esta decisión de "desproporcionada" y ha manifestado su "profunda preocupación".

En un comunicado han informado de que se ha hecho una inversión de 3,35 millones de euros en las instalaciones, más otras inversiones en marcha, y que da empleo directo a 200 personas.

Sobre su facturación, han señalado que en 2025 fue de más de 9 millones de euros, mientras que la previsión "confirmada" para 2026 es de 14 millones, con expectativa de poder crecer hasta 25 o 30 millones "con los nuevos contratos en negociación".

También añaden que opera con tres líneas industriales y tiene varios proyectos en marcha, como la construcción de una rampa ro-ro para Ferrovial y el Puerto de Santander, y otros dos "en fase final de negociación": un crucero 'explorer' por 40 millones de euros y un ferry para Noruega por 83 millones de euros.

Además, justifican los eventuales retrasos en las inversiones "por causas propias de la complejidad industrial y puesta en marcha de un modelo de negocio nuevo".

Por esto, han solicitado "posponer la tramitación de la caducidad" y otorgar un "plazo razonable" para que la Autoridad Portuaria "audite las inversiones ejecutadas", "verifique el estado operativo y carga actual de trabajo" y "constate la evolución económica y la proyección sólida del astillero".

BNG

Desde el BNG, ante la posible extinción de la concesión, han demandado a la Autoridad Portuaria de Vigo que destine esos terrenos a un Centro de Reparaciones Navales, en lugar de a usos comerciales para ampliar la terminal de contenedores.

"Bajo ningún concepto puede suponer la desaparición del sector naval de los astilleros de Teis con 107 años de historia", ha replicado el portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, que asegura que estas instalaciones reúnen las "condiciones necesarias" para un proyecto que es una reclamación "histórica" para fortalecer un sector "estratégico" para la ciudad.

"La apuesta del BNG es clara: hacer que Vigo vuelva a ser el potente pulmón industrial y productivo de Galicia, y eso sólo será posible con un sector naval que vuelva a ser potencia, creando riqueza y empleo digno", ha reivindicado.