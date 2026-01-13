Crean una oficina en Vigo con formaciones gratuitas para pequeñas empresas y autónomos

Oficina Acelera Pyme Vigo es la iniciativa de Asime, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia, para impulsar la digitalización de pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores del área de Vigo y sur de la provincia de Pontevedra.

Durante dos años, Asime operará esta nueva oficina en Vigo. En ella acompañará a las empresas en sus procesos de transformación digital y les facilitará el acceso a conocimiento especializado, herramientas digitales y soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades.

Todos estos servicios, dicen desde la asociación, serán gratuitos. Más concretamente, abordarán cuestiones como el asesoramiento personalizado -presencial y online- en digitalización y herramientas digitales. También se promoverán jornadas de sensibilización, talleres y seminarios especializados. Habrá demostradores tecnológicos orientados a la aplicación práctica y un acompañamiento en la identificación de ayudas públicas y proyectos de innovación. Del mismo modo, se podrán efectuar análisis sobre la madurez digital de las empresas.

Todas estas actividades se desarrollarán tanto en la sede de Asime en Vigo como de manera descentralizada en polígonos industriales y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes del sur de la provincia de Pontevedra.

Primera jornada

El próximo 22 de enero se llevará a cabo una jornada informativa sobre el Verifactu pensada tanto para quienes ya han implementado el sistema y necesitan asegurar su cumplimiento, como para aquellos que aún no lo han hecho y desean aprovechar este último año de transición.

Toda la información sobre la OAP Asime Vigo, sus servicios y actividades está disponible en la web oficial: https://acelerapyme.asime.es/vigo. Para cualquier duda, también puede usarse el correo vigo@acelerapyme.asime.es o el número de teléfono 986 41 07 27.

Este proyecto forma parte de la red estatal de Oficinas Acelera pyme impulsada por Red.es.