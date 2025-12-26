El Círculo de Empresarios de Galicia cierra 2025 con más de cien encuentros y cerca de 10.000 asistentes

El Círculo de Empresarios de Galicia mantuvo durante 2025 una actividad continuada enfocada en analizar cómo están cambiando las condiciones en las que operan las compañías y qué decisiones empiezan a ser urgentes.

Según subraya la entidad, este trabajo se concretó en más de un centenar de encuentros, con una asistencia acumulada próxima a las 10.000 personas, además de reuniones y sesiones reducidas con directivos, empresas e instituciones. Además, durante este año su programación priorizó el intercambio de información y experiencias en un contexto marcado por cambios tecnológicos, mayor presión regulatoria y un entorno económico con poco margen para el error.

Una parte relevante de la agenda se desarrolló en colaboración con las administraciones públicas, con iniciativas destacadas por volumen y alcance como el programa Capacita Directivos, impulsado junto al IGAPE y otras asociaciones empresariales, y el trabajo con la Diputación de Ourense, que permitió extender los contenidos a más empresas y profesionales de toda Galicia.

En paralelo, el Círculo apostó por propuestas con continuidad como el Mapa_E 2025, celebrado en marzo, que reunió a empresas, inversores y agentes del emprendimiento para abordar las dificultades de crecimiento y acceso a financiación, y que se cerró con un documento de conclusiones centrado en medidas prácticas.

Los contenidos del año giraron en torno a asuntos ya presentes en la agenda empresarial, como la inteligencia artificial aplicada a procesos y toma de decisiones, la ciberseguridad como problema operativo, especialmente para pymes, o la transparencia retributiva desde sus implicaciones organizativas y legales.

También se reforzó el trabajo conjunto con organizaciones empresariales gallegas y la proyección exterior con iniciativas como el Summit Galicia–Norte de Portugal, mientras que la entidad reconoció a Javier Moll de Miguel con su Medalla de Oro y abrió una nueva etapa en la dirección general con el nombramiento de Agustín Riobó, en el primer año de presidencia de María Borrás.

Entre las primeras líneas de trabajo ya definidas para 2026 figuran reuniones con las consellerías do Mar, Medio Rural y Emprego, con la Diputación de Ourense y con el IGAPE, además de una tribuna prevista para el 22 de enero con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.