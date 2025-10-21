Éxito del IX Congreso de Empresarias Galicia en Vigo, que reivindica el talento femenino como motor económico

Un abarrotado auditorio de Afundación de Vigo se ha llenado este martes con motivo de la inauguración del IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia, una cita que ha reunido a representantes institucionales, empresarias y directivas de toda la comunidad.

Consolidado ya como una de las grandes citas del calendario económico gallego, el congreso ha reafirmado su objetivo de visibilizar el talento y el liderazgo femenino como motor de desarrollo económico y social. La presidenta de la entidad, Susana Pérez, ha destacado durante el acto de apertura que "el talento femenino fortalece la economía y genera un impacto positivo en la sociedad presente y futura".

En su intervención, Pérez ha reivindicado el papel de las mujeres empresarias en la competitividad del tejido económico gallego y ha recordado que "atraer talento es importante, pero retener el que tenemos debe ser el primer paso". Además, ha subrayado también el papel transformador de las socias de Empresarias Galicia, "que lideran empresas competitivas los 365 días del año", y ha celebrado los "237 motivos para sonreír", en alusión al número de socias de la organización.

La inauguración ha contado con la presencia de niñas invitadas, "mujeres del mañana", para acercarlas al mundo empresarial y con la participación de representantes institucionales como Luisa Sánchez, Ana Laura Iglesias, David Regades, Fabiola García y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, encargado de clausurar la jornada matinal.

Ponencias

La atleta paralímpica Desirée Vila ha sido la encargada de abrir el programa de ponencias con una inspiradora charla sobre superación, actitud y capacidad de adaptación. Bajo el lema "Lo único incurable son las ganas de vivir", Vila ha emocionado al público con un testimonio lleno de fuerza y optimismo, destacando el poder de la actitud ante la adversidad y la importancia de adaptarse a los cambios como motor de crecimiento personal y profesional.

El congreso ha continuado con un completo programa de ponencias y talleres protagonizados por mujeres referentes de distintos sectores. Entre ellas, Emma Lustres (Vaca Films), Noemí Paniagua (Moda Re), Lucrecia García (Kiriko Natura), Almudena Justo (Fsas Technologies – Fujitsu) o Mercedes Toscano (Minimelis), que compartieron sus experiencias en liderazgo, innovación, sostenibilidad y emprendimiento.

Por la tarde, el foco ha recaído sobre la formación práctica, con conferencias de Elia Guardiola y Mónica Galán Bravo, que ha puesto el broche final con su charla "BRAVO: Comunica con impacto".

Una jornada que ha reafirmado el papel de Empresarias Galicia como referente en la visibilización y el impulso del talento femenino en la economía gallega.