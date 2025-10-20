Empresarias Galicia celebra en Vigo este martes la IX edición de su Congreso Empresarial

El IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia ultima los preparativos para su celebración el próximo 21 de octubre en Afundación Vigo, bajo el lema “Acción e Implicación”. La cita reunirá a referentes del deporte, la tecnología, el cine y la comunicación en una jornada concebida para impulsar el liderazgo femenino a través de la inspiración, la conexión profesional y la acción. Con las inscripciones aún abiertas, el evento se perfila como uno de los encuentros empresariales más destacados del año en Galicia.

Entre las ponentes figuran nombres de gran relevancia, como la atleta paralímpica Desirée Vila, símbolo de superación y resiliencia; Élia Guardiola, referente internacional en storytelling emocional; Emma Lustres, reconocida productora de Vaca Films; y Mónica Galán Bravo, creadora del método BRAVO de oratoria. Todas ellas aportarán su visión sobre cómo liderar desde la autenticidad, el propósito y la comunicación efectiva.

El programa del congreso incluye un completo recorrido de ponencias, entrevistas y talleres prácticos. Directivas de firmas como Fujitsu, CLUN, IKEA o la cooperativa Moda Re compartirán sus experiencias en innovación tecnológica, sostenibilidad y liderazgo con propósito, mostrando cómo la acción empresarial puede ir de la mano del compromiso social y medioambiental. Además, habrá espacios de networking, dinámicas de aprendizaje y una zona expositora donde las participantes podrán dar a conocer sus proyectos.

La jornada comenzará a las nueve de la mañana y se prolongará hasta las siete y media de la tarde, con la periodista Paula Montes, de Radio Vigo–Cadena SER, como maestra de ceremonias. El Congreso, que prevé congregar a cientos de asistentes, se consolida como un punto de encuentro imprescindible para empresarias, directivas y profesionales gallegas. “Acción e Implicación” no solo busca fomentar el liderazgo femenino, sino también crear una red sólida de colaboración que impulse la innovación y la competitividad desde la igualdad de oportunidades.

Como gesto especial hacia la comunidad que ha crecido en torno a Empresarias Galicia, las primeras 70 participantes en acceder a la sede recibirán un “Welcome Pack VIP”. Las inscripciones continúan abiertas hasta completar aforo en el sitio oficial www.empresariasgalicia.com, y desde la organización invitan a todas las mujeres líderes a formar parte de una jornada que promete inspiración, aprendizaje y conexiones duraderas.

El programa completo del evento

Presenta: Paula Montes, periodista de Radio Vigo – Cadena SER

09.00 h Recepción y entrega de Welcome Packs

(Las 70 primeras personas en llegar tendrán un Welcome Pack VIP exclusivo)

09.15 h BIENVENIDA

09.30 h “Lo único incurable son las ganas de vivir”

Desirée Vila, atleta paralímpica

10.15 h Lucrecia García, CEO de Kiriko Natura y socia en Lighthouse Baiona (Faro Silleiro Boutique Hotel y Faro Pequeño)

Entrevistada por Andrea Estévez, redactora de Economía en Atlántico Diario

10.35 h Siente el impulso

Eliana Oliveros, CEO de Kamuk, conferencista, trainer en liderazgo y mentora ejecutiva

10.55 h Galicia, referente de desarrollo tecnológico.

Almudena Justo, directora del Centro Internacional de Computación Cuántica de Fsas Technologies – Fujitsu

11.30 h Café networking

12.00 h Emma Lustres, una vida de cine.

Emma Lustres, productora y cofundadora de Vaca Films (Clanes, El niño, Celda 211…)

12.30 h Moda Re: economía circular del textil con impacto social.

Noemí Paniagua, directora general de la cooperativa Moda Re.

13:00 h. Carmen Rodríguez: innovación y cooperativismo rural, vicepresidenta de CLUN (Feiraco, Clesa y Unicla) y presidenta de AGACA.

Entrevistada por Bibiana Villaverde, directora de Voces de tu Ciudad para Vigo y Pontevedra

13.15 h Mercedes Toscano: emprendimiento con propósito. Mercedes Toscano, cofundadora y CFO de Minimelis.

Entrevistada por Elena Ocampo, redactora de Faro de Vigo

13.30 h IKEA: una compañía centrada en las personas, donde el ingrediente secreto eres tú.

Almudena Vázquez, Retail Sales Manager de IKEA Galicia

14.00 h COMIDA – Recepción institucional del Concello de Vigo.

15.30 h Tu historia es el poder diferenciador de tu marca personal y empresarial

Elia Guardiola, consultora, mentora, formadora y speaker internacional

16.15 h Talleres (a elegir):

Taller A: “Reuniones eficaces que impulsan tu liderazgo. Mar Pérez, Co-CEO de Landatu

Taller B: “Emprender con propósito, gracias a la IA”. David Veloso, Coord. Polos Emprendemento, Xunta de Galicia.

17.15 h Talleres (a elegir):

Taller C: Organiza tu negocio de forma ágil – Aida Estévez, fundadora de Como Darwin

Taller D: Cómo hacer el presupuesto anual de tu empresa – Cristina González-Babé, directora general de Babé y Cía

18.15 h BRAVO: Comunica con impacto

Mónica Galán Bravo, formadora, conferenciante internacional y especialista en comunicación

19.00 h SORTEO & CLAUSURA