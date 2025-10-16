Esmerarte, agencia creativa gallega con sede en Vigo, premiada por su compromiso por la sostenibilidad

La agencia creativa Esperarte ha recibido dos reconocimientos por su compromiso con la sostenibilidad. La Xunta de Galicia le ha otorgado el Sello Responsabilízate y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Sello Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2.

Ambas certificaciones, asegura la agencia creativa gallega e independiente con sede en Vigo,son un paso más "en el firme compromiso" de la compañía con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. "Esmerarte cree firmemente en la importancia de las personas y su impacto positivo en la sociedad y en su entorno empresarial", han afirmado.

Como "punta de lanza de este compromiso", destacan las iniciativas propulsadas en el marco del Festival PortAmérica que la empresa organiza desde 2012. Por ejemplo, realizaron un cálculo de las emisiones de gases invernadero en la edición de 2024 y, para compensarlas, plantaron 1.000 árboles autóctonos en Vilapedra, en el municipio de Portas.

Desde la producción hasta los servicios de hostelería o las actividades de entretenimiento, "cada acción que se lleva a cabo está diseñada para actuar consecuentemente" con la "apuesta incondicional por la sostenibilidad", en palabras de Esmerarte. "Un modelo basado en la economía circular, dinamización y generación de empleo en el entorno local", han resumido.

También ponen el foco en "la sensibilización contra las agresiones sexistas", en la igualdad de género y en la accesibilidad universal. Todo ello en colaboración con instituciones, colectivos locales, universidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Esmerarte es una agencia creativa gallega e independiente que comenzó su actividad en 1997 y "cuya misión es despertar emociones a través del talento y la creatividad". En la actualidad cuenta con más de 40 trabajadores y sedes en Vigo, Madrid y Ciudad de México.