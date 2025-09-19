Los dos únicos 'padres' de la Constitución con vida recibirán el Premio Josep Piqué del Foro La Toja 2025

El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, interviene en la pasada edición del Foro la Toja. Gustavo de la Paz - Europa Press

Miquel Roca Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, considerados dos de los padres de la Constitución de 1978 y los únicos que continúan con vida, recibirán el Premio Josep Piqué del Foro La Toja de 2025.

Esta es una de las novedades que se ha presentado este jueves en una rueda de prensa de la mano del presidente del Grupo Hotusa y presidente de la Fundación La Toja, Amancio López Seijas; el presidente del Comité Organizador, Carlos López Blanco; y la directora del Foro, Carmen Martínez Castro. De los premiados han alabado su "centralidad", "consenso" y "moderación", valores que consideran "más necesarios que nunca".

La 7ª edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico se celebrará en la Illa da Toxa los días 2, 3 y 4 de octubre y ronda el primer aniversario del segundo mandato de Donald Trump al frente de los Estados Unidos, hecho que probablemente ocupe parte de las conferencias, tal y como han apuntado.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo; y el ex-ajedrecista Garry Kasparov, son algunas de las personalidades que este año participarán en las jornadas, que arrancarán el jueves 2 a las 16:30 horas, con la inauguración oficial por parte del presidente de la Fundación La Toja, Amancio López; y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Han señalado además que, como en ediciones anteriores, esperan contar con la participación de cargos del Gobierno y del Rey Felipe VI.

La ponencia inaugural correrá a cargo de Ignatieff, en diálogo con la ex vicepresidenta del Gobierno entre 2011 y 2016, Soraya Saenz de Santamaría.

La jornada del jueves terminará con la mesa 'Instituciones y Democracia', con las intervenciones del presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy; y del presidente de México de 1994 al 2000, Ernesto Zedillo, considerado el artífice de la transición democrática del país.

Otra novedad es que en esta ocasión no se llevará a cabo la tradicional 'mesa autonómica', con la participación de dirigentes regionales, aunque sí estarán representados. El presidente de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente del Comité Regiones de la UE, Juan Manuel Moreno, participará el viernes en la mesa 'Los retos políticos de Europa'.

Ese mismo día, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ofrecerán sendas ponencias.

El sábado, jornada de clausura, será el turno del ex ajedrecista y presidente de Renew Democracy Iniciative, Garry Kasparov, que conversará con el periodista y autor del libro 'Putinistán', Xavier Colás.