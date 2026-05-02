La gran idea de Pablo Gómez, creador del primer yogur para mascotas de Europa: "Son sin lactosa y sin grasa"

Tras varios años trabajando en el sector lácteo gallego, el pontevedrés Pablo Gómez encontró en un viaje a Irlanda un producto que le cambió la vida. Era 2019 y en la cuna de Oscar Wilde o de la Guiness este gallego se topó con una empresa que hacía helados con base láctea para perros.

Este hallazgo le llevó a profundizar en un nicho que en ese momento era prácticamente invisible más allá del mundo anglosajón y se ayudó de la experiencia en España y Europa para ofrecer un producto como un yogur sin necesidad de refrigeración; eso sí, para perros y gatos.

La aventura comenzó en 2020 y, seis años después y bajo el nombre de YowUp!, se ha expandido por 40 países de todo el mundo, además de diversificar su oferta con otros productos de base láctea, pero sin lactosa ni grasa, con enfoque saludable y un pilar como la innovación.

Es un caso de estudio, y para eso el propio Pablo estará en Vigo el próximo jueves, 7 de mayo, en la sala de emprendimiento de The Way Startup Summit.

¿Cómo nace esta idea tan llamativa e innovadora?

Yo trabajaba casi todo el tiempo en lácteo; dirigía Clesa y Feiraco, dos empresas gallegas históricas. En 2019, viajando por Irlanda, me encontré con una empresa que hacía helados con base láctea para perros. Me quedé bastante sorprendido porque, aunque intentaba conocer todas las tendencias del sector lácteo, nunca se me hubiese ocurrido lácteos para mascotas.

Empecé a investigar y es verdad que el mercado anglosajón, en general, tenía proyectos lácteos muy enfocados en leche, algo de yogures y, sobre todo, helados para el mundo de las mascotas. Empecé a indagar y a profundizar para analizar la dimensión del mercado y qué podíamos ofrecer y vi que en todos estos países se comercializaba refrigerado. En Europa, y también en España, hay bastante know-how en productos lácteos sin necesidad de frío, que no es muy típico en el resto del mundo.

La oportunidad principal en el mercado de las mascotas es que ni las tiendas especializadas ni los veterinarios ni los supermercados tienen cadena de frío, así que con un socio que era desarrollador de producto decidimos lanzar este proyecto en 2020.

¿Tú tienes perros o gatos?

Tengo dos perros, dos gatos y dos niños. Tengo todo.

YowUp! Cedida

Lo pregunto por saber cómo se testan estos productos, ¿los probáis con vuestras propias mascotas? ¿Cómo se lleva a cabo este paso?

Hay dos etapas. En la fase de prototipo más experimental comprobamos que no haya rechazo con perros y gatos propios: los míos, los de mis socios, trabajadores, amigos y vecinos. Cuando pasa al desarrollo de producto con perspectivas de comercialización, hacemos test con paneles: empresas que trabajan con 200–300 hogares con perros o gatos.

Son paneles de cata en los que no hay feedback hablado, pero puedes ver la repetibilidad, la velocidad con que se lo comen, el porcentaje de perros o gatos que consumen el producto, durante cuánto tiempo, si dejan algo o no... Eso da indicios de palatabilidad y aceptabilidad del producto.

Además de los yogures, ¿hacéis más productos lácteos para perros y gatos? ¿Y cómo evitáis que no les afecte la lactosa?

En nuestra empresa, Dairy Pet, nos dedicamos a desarrollar snacks de base láctea. El lácteo es un superalimento para cualquier mamífero, pero a muchos el azúcar no les viene bien y no es fácil de digerir, y lo mismo pasa con el azúcar de la leche. Por eso todos los productos deben ser deslactosados.

Nosotros hacemos todos los productos 100% sin lactosa y 100% sin grasa. No porque la grasa les venga mal, sino porque nos posicionamos en producto saludable: un snack con ciertas funcionalidades, pero que no aporte calorías. En la comida principal de los perros, sea seca o húmeda, normalmente ya hay un balance de hidratos, grasas y proteínas, y no necesitan más.

Los snacks, en nuestro punto de vista, deben ser lo menos calóricos posible. Uno de los problemas principales en perros y gatos urbanos es la obesidad: no andan tanto como deberían y comen más de lo que deberían. Vamos, como nosotros (risas).

El lácteo es un superalimento para cualquier mamífero, pero a muchos el azúcar no les viene bien y no es fácil de digerir, por eso todos los productos deben ser deslactosados Pablo Gómez, fundador de YowUp!

¿A qué saben estos snacks?

YowUp!. Cedida

Los gatos comen snacks normalmente secos, con base proteica: salmón, pollo, atún. La dieta está muy centrada en proteína y los snacks también. Son ingredientes que puede consumir un humano, un perro o un gato. No hay ingredientes "de humanos" o "de perros"; hay ingredientes que son buenos, entre los que se sitúan los lácteos, que aportan muchísimo valor por su densidad nutricional natural: fósforo, calcio y vitaminas. Nuestros snacks aportan buena constitución ósea. Perros y gatos, igual que nosotros, viven más y tienen necesidades que los lácteos cubren: todo el tema óseo‑articular y ayuda digestiva, un posicionamiento en el que trabajamos mucho.

Del producto llama la atención la idea, pero también, cuando ves los datos, la velocidad tan grande de crecimiento en lo que a internacionalización se refiere. ¿Cómo ha sido este crecimiento tan exponencial y salir de lo local para estar ya casi por todo el mundo?

La definición de la idea de negocio fue construir una marca internacional. Estamos en una categoría de nicho dentro de mascotas, que está creciendo, pero no tiene los volúmenes del humano. Además, no es alimentación principal ni snacks comunes: es una categoría nueva en la que realmente no hay competidores haciendo snacks lácteos sin necesidad de frío y con dos años de vida útil, como hacemos nosotros. Teníamos la oportunidad y la necesidad de internacionalizar.

Empezamos a comercializar en febrero‑marzo de 2022; el lanzamiento fue en España, en la feria de Iberzoo 2022, y rápidamente salimos a mercados anexos: Francia, Italia, Bélgica, Holanda. Vimos mucha receptividad: mercado en crecimiento, producto diferencial y muy buena acogida. Nos enfocamos en acelerar, presentando el producto en casi todas las ferias internacionales del segmento y, a día de hoy, tres años y medio después, estamos en 40 países. Los últimos incorporados han sido Estados Unidos, México y Canadá, y esperamos crecer fuerte allí porque el mercado norteamericano es, en volumen y valor, el mayor del mundo.

Estamos en 40 países, los últimos incorporados han sido Estados Unidos, México y Canadá, y esperamos crecer fuerte allí porque el mercado norteamericano es el mayor del mundo Pablo Gómez, fundador de YowUp!

¿Qué planes tenéis a medio y corto plazo? ¿No sé qué es más prioritario para vosotros, desarrollar nuevos productos o abrir nuevos mercados?

Nuestra estrategia es clara: innovación e internacionalización. Lanzamos el primer yogur en 2022; en 2023 hicimos una extensión y tenemos cuatro o cinco referencias de yogures; en 2024 lanzamos una gama de helados; en 2025 lanzamos una gama de leche para perros y gatos; y en 2026 estamos lanzando tres nuevas categorías: kéfir, una especie de quesitos y cremas de queso para gatitos, y un combo de yogur con toppings. La innovación es el eje que pivota el crecimiento de la marca y de la empresa. En internacional, con 40 mercados abiertos, el trabajo principal no es captar muchos más, sino hacer más grande y más fuerte la presencia de la marca en cada uno.

Como producto que se hace en Pontevedra, en Galicia, ¿qué ventajas y desventajas tiene emprender desde aquí?

Nosotros somos una empresa láctea y estamos en una de las siete regiones más importantes del lácteo en Europa: Galicia. Estamos bien enfocados a nivel de conocimiento de producto y de partners. El ecosistema del proyecto es muy abierto. Hemos participado a través del Clúster Alimentario de Galicia y la Business Factory Food y estamos presentes en casi todos los eventos del sector, porque el mundo colaborativo te abre posibilidades para ejecutar ideas. Ir solo es difícil.

Aquí hemos encontrado partners, socios e inversores que nos han ayudado a hacer realidad el proyecto. Sin ellos habría sido imposible, por muy brillante que fuese la idea. Por el foco lácteo y por el ecosistema, estamos en una zona perfecta para emprender este proyecto.

Si hablamos de algo que puede costar más, pues quizás faltan más ejemplos de empresas tractoras que empujen la internacionalización. No estamos en la zona más eficiente logísticamente ni con una cultura de internacionalización tan grande como otras, aunque eso se suple con nuestra vocación clara en el eje internacional.

Quizás lo más importante es lo regulatorio: normativa gallega, española e incluso europea bastante estricta. Para abrir barreras en el mundo, que es donde estamos enfocados, a veces nos habría sido más rápido en otra zona. Pero, salvo ese contratiempo burocrático y regulatorio, estamos contentos de haber desarrollado el proyecto aquí.