Galicia acoge un encuentro pionero de innovación rural: "Escuchar al territorio es imprescindible"

San Xoán de Río, en la provincia de Ourense, ha reunido a más de 100 emprendedores procedentes de nueve comunidades autónomas en una experiencia pionera de innovación social orientada a generar soluciones reales para el territorio. La iniciativa ha contado además con perfiles intergeneracionales muy diversos, desde niños de 4 años hasta personas de 91 años, en una convivencia que combinó comunidad, cultura local, emprendimiento e impacto positivo.

La primera edición del Impact Campus, impulsada por Impact Social Cup, se ha celebrado los días 9, 10, 11 y 12 de abril con el objetivo de reunir talento diverso, multidisciplinar e intergeneracional para trabajar junto a la población local. De hecho, han sido los propios vecinos quienes han definido los retos principales del encuentro: la movilidad en la comarca y la vivienda como herramienta para atraer población y revitalizar el rural.

El emprendedor Juan Carlos Pérez, uno de los impulsores de la iniciativa, subraya que el proyecto ha permitido "escuchar directamente a la población", destacando especialmente el papel de las personas mayores del municipio, cuyas aportaciones considera clave para diseñar soluciones adaptadas a la realidad del territorio. En este sentido, incide en cuestiones como los servicios básicos, la accesibilidad, la movilidad cotidiana o el acceso a la vivienda.

Pérez defendió que este tipo de experiencias buscan romper con el modelo tradicional de diseño de políticas desde los despachos, apostando por un enfoque en el que la población local participe activamente en la definición de soluciones. "Si no se tiene en cuenta a quienes viven el territorio cada día, es imposible acertar en las decisiones", señala.

El proyecto se estructuró como un espacio de innovación abierta y convivencia, en el que los participantes trabajaron directamente con los vecinos para identificar necesidades reales del territorio. En este contexto surgió la dinámica denominada "Juegos de Río", una serie de pruebas tipo yincana que permitieron conocer el municipio, su entorno y la realidad cotidiana de sus habitantes. "La experiencia permitió descubrir el valor del producto local, la realidad demográfica del territorio, la importancia de la residencia de mayores, la problemática de los incendios en la provincia de Ourense y el patrimonio artístico del pueblo, con murales de reconocimiento internacional como el del afilador", explica Pérez.

La actividad continuó el sábado en la Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda, donde los participantes trabajaron por equipos en el diseño de soluciones concretas a los retos planteados. En el ámbito de la movilidad, se desarrolló la propuesta Móvete Río, un servicio de transporte bajo demanda apoyado parcialmente en voluntariado, destinado a conectar a los vecinos de San Xoán de Río y su comarca con servicios básicos y núcleos cercanos.

En materia de vivienda surgió el proyecto Entre Nós, orientado a la rehabilitación de inmuebles vacíos del municipio para crear un modelo de co-housing intergeneracional destinado a mayores, jóvenes, emprendedores, universitarios o personas interesadas en vivir una experiencia en el rural. De esta línea derivan también iniciativas como "Ven a probar un pueblo", centrada en estancias temporales en el medio rural, y Rural Valley, que plantea transformar el albergue de San Xoán de Río en un espacio de innovación y emprendimiento con impacto positivo.

La dimensión transformadora del Impact Campus también se reflejó en sus resultados espontáneos. Más de 20 universitarios procedentes de más de 10 universidades españolas, incluidas tres gallegas, participaron en la experiencia y ya trabajan en la creación de una nueva iniciativa vinculada al municipio. Además, varias personas e incluso una familia han mostrado su interés en trasladarse a vivir a San Xoán de Río tras su participación en el programa.

Uno de los momentos destacados fue la visita de inversores a distintos proyectos locales de rehabilitación y emprendimiento rural, como ejemplo de nuevas formas de desarrollo económico en el territorio. Según Pérez, estas visitas permitieron "mostrar sobre el terreno el potencial del rural gallego y las oportunidades reales que existen fuera de las grandes ciudades".

Un proyecto con vocación de continuidad

Como resultado del encuentro, se han comenzado a perfilar varias líneas de trabajo que continuarán desarrollándose en las próximas semanas. De hecho, según confirmó el propio impulsor, dos de los participantes han decidido permanecer temporalmente en la zona para dar continuidad a los proyectos surgidos durante el campus, lo que considera un indicador del impacto real de la iniciativa.

Ambos se alojarán en una vivienda de titularidad municipal mientras exploran oportunidades de emprendimiento en el rural gallego, en el marco de este proceso de activación territorial.