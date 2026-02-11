Los emprendedores se dan cita en Vigo: CIJE organiza un congreso para "crear relaciones reales"

El Círculo de Jóvenes Emprendedores (CIJE) celebrará el próximo 27 de febrero en el Áttica de Samil de Vigo su segundo congreso de emprendedores, una cita que reunirá a emprendedores, profesionales y empresas con el objetivo de crear relaciones reales y duraderas en torno a los negocios.

Bajo el lema "Esto va de relaciones", el congreso apuesta por un formato cercano y humano, alejado de los eventos tradicionales, donde las personas y sus proyectos son los verdaderos protagonistas.

El evento estará presentado por Roberto Pérez Marijuán, quien, además, ofrecerá un webinar exclusivo para los miembros de CIJE, con consejos prácticos para preparar sus presentaciones y sacar el máximo partido a su intervención. "CIJE nace de la idea de que emprender no tiene por qué ser un camino en solitario. Jóvenes no es una edad, es una forma de ver los negocios y el emprendimiento: con curiosidad, mentalidad abierta y ganas de colaborar. Este congreso es una puerta abierta para cualquier persona que quiera hacer networking real y conocernos", señalan desde la organización del Círculo de Jóvenes Emprendedores.

El congreso se celebrará de 09:00 a 14:30 horas y finalizará con una comida en el mismo espacio, pensada como un momento distendido para seguir fortaleciendo relaciones profesionales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 13 de febrero y tendremos nuestros contactos activos para el evento a través del correo comunicacion@cijeemprendedores.com.