Warmouth, la marca gallega de gafas que presume la cultura urbana en sus diseños

Más de 15.000 kilómetros separan Galicia de Australia. Un largo camino de ida y vuelta que el espíritu emprendedor y la coincidencia del destino lograron acortar gracias a Fran Chapela y Rubén Martínez, emprendedores y fundadores del proyecto de Warmouth Eyewear. Esta marca gallega e independiente con sede en las Rías Baixas se encuentra especializada en la producción de gafas de alta calidad a precios accesibles, fusionando diseños minimalistas y una fuerte apuesta por el color capaz de encapsular la esencia de la moda urbana más contemporánea. Según explica Chapela, la idea empezó a tomar forma a finales del año 2023, de una manera natural y orgánica bajo esa visión compartida y "conexión entre Cangas do Morrazo y Melbourne" ―lugares de residencia por aquel entonces de los ideólogos de esta firma. Tras varios meses de planificación, desarrollo y maduración del concepto, Warmouth irrumpió con fuerza en el mercado este pasado mes abril con un catálogo que derrocha estilo y calidad.

"Podría decirse que nosotros tenemos tres máximas, una de ellas es la calidad del producto, tanto a nivel de construcción como de materiales", apunta Fran. "También queríamos estar en el mercado con un precio que fuese accesible para todo el mundo (...) y que se tratase además de un producto en tendencia, con imagen". Con este tridente de premisas por bandera, estos indómitos emprendedores gallegos han conseguido crear un universo muy particular dentro la industria óptica española. Lo cierto es que la colección de Warmouth brilla por combinar ciertos estilos convencionales con otras estéticas modernas y hasta algún que otro rediseño actualizado e inspirado en esa cultura urbana y cosmopolita. "Actualmente tenemos 38 modelos de gafas distintos. Es una colección bastante completa que abarca desde los diseños clásicos a las construcciones más extravagantes", explica este gallego sobre un catálogo en el que los clientes también encontrarán diseños propios que reflejan toda la creatividad e innovación de los fundadores de Warmouth.

Tendencias y estilo en cada modelo

Katty Kat y Cowboy Cool, modelos con éxito de ventas

Las gafas de sol se han convertido en uno de los complementos estrella de moda no sólo durante el verano, sino en cualquier época del año. En el caso particular de Warmouth, su recién lanzado catálogo de productos presume de las mejores prestaciones técnicas y de calidad a precios muy competitivos, con gafas polarizadas con protección UV400 elaboradas a base de materiales resistentes (monturas de acetato o PC, lentes de triacetato, bisagras de barril duraderas con núcleos de patillas de acero inoxidable…). ¿El resultado final? Una colección independiente que marca tendencia, con diseños urbanos y actuales que garantizan al mismo tiempo un ajuste y comodidad óptimos. "Nosotros fabricamos entre Italia y Asia. Los proveedores nos muestran un catálogo de producto y a partir de ahí elegimos la colección que nosotros queremos tener y si no la vemos como posible la diseñamos y hacemos nosotros", aclara Fran. "Buscamos un poco lo que está en tendencia en el mercado, colores que están saliendo, tipos de tamaños y construcciones", agrega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Warmouth (@warmouth_eyewear)

"También escapamos un poco de todo lo que es el color tradicional y nos vamos a tonalidades rojas, blancas, azules... algo que destaque y tenga ese punto diferencial", explica el fundador de Warmouth sobre el valor añadido que brindan los colores al catálogo de la firma gallega. Lo mismo sucede con los modelos clásicos y las reinterpretaciones de unas gafas que, a pesar del paso del tiempo, han sido capaces de perdurar por su elegancia y estilo. Este es el caso de dos de los éxitos de venta en Warmouth Eyewear: las Cowboy Cool, basadas en un modelo retro de los años 70; y las Katty Cat, inspiradas en la cultura urbana y con un rediseño actualizado del estilo cat eye de marcos alargados. "Están siendo el producto más deseado. De hecho, ahora mismo estamos sin ninguna y teníamos un stock de 50 gafas de ese modelo", reconoce Fran sobre las Katty Cat. "Al último festival, el Surfing Lérez, tuvimos que ir sin ellas porque habían volado. Acabamos de hacer ahora el segundo pedido de reposición".

El presente y futuro de Warmouth

Warmouth Eyewear Cedida Galicia

Warmouth Eyewear se encuentra en pleno proceso de expansión tanto dentro como fuera de Galicia. En estos momentos la firma gallega dispone de cuatro canales de venta a nivel local, nacional y hasta internacional (principalmente Europa): la página web, las redes sociales, las tiendas multimarca y los eventos o festivales. "Hay una tienda en Lugo que en dos meses ya hizo su cuarta reposición. De ahí sacamos bastante pulmón", admite Chapela. "En el caso de los eventos ahora mismo tenemos cubiertos prácticamente todos los fines de semana del verano. El siguiente, por ejemplo, estaremos en el Rompetiño y más adelante también en un evento de bodyboard en A Coruña". De hecho, según reconoce su fundador, el apoyo y la colaboración con artistas, deportistas y competiciones locales es un compromiso que también buscan cumplir.

Más allá de los citados canales, el próximo mes de julio Warmouth Eyewear también tiene prevista la apertura de un stand propio dentro del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Un puesto, que si todo avanza según lo programado, será el primero de muchos otros muchos a lo largo y ancho de la península. "Estamos negociando con varias distribuidoras para poder sacar el producto de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera, fuera de Galicia", reconocen. "Digamos que ―aclara Fran― en el futuro a corto plazo de la marca estamos muy centrados en mejorar los canales de venta. Estamos viendo que realmente sí que es un producto de calidad que está dando el servicio al cliente, con lo cual eso sí que lo vamos a mantener, quizás mejorando un poco la imagen y esa experiencia 360º del producto (garantías, servicio posventa…)".