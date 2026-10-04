"Xeitosiña", fruteros todoterreno en Vigo: "Les mandamos a los clientes vídeos por WhatsApp de las novedades"

Francisco Bouzón nació en Coia y se crió en la tienda de fruta de la que su madre se hizo cargo cuando el jefe de esta, Pepe 'Xeito', decidió dejar el negocio. "Se lo traspasó a ella hace unos 40 años", recuerda Paco, como así se le conoce. Poco tiempo antes, el Centro Comercial Coia tres había abierto sus puertas.

Paco, que terminó los estudios e hizo el servicio militar, supo, tras trabajar en la automoción, que lo suyo era estar detrás de un mostrador, charlar con la gente y disfrutar del ambiente de mercado. "Lo que más me gusta es ordenar y clasificar la fruta que, además, va por temporadas", cuenta a Treintayseis.

Durante los primeros años en Froitería Xeitosiña, madre e hijo compartieron la profesión. Luego ella se jubiló y él se hizo cargo. Uno de los primeros cambios fue montar su sociedad y abrir una página web en 2010. Hoy en día, Paco también dinamiza mucho su perfil de Instagram, en donde él mismo presenta las novedades. "La vida empezó a cambiar. Yo veía que los clientes, por esa falta de tiempo que hay, no podían acercarse tanto por la tienda. Buscamos otra forma de venta, aparte de la física", explica.

Froitería Xeitosiña, Vigo. P.P.F.

Así, en esta frutería de Coia - As Travesas realizan repartos de fruta a toda la ciudad. Lo anterior se completa con servicio telefónico: "Hoy en día podría decirte que estamos en un 50%: hay gente que viene a la tienda, pero otra mucha hace los pedidos a domicilio. Pienso que tenemos un servicio bastante bueno", admite Paco. "A veces mandamos vídeos a los clientes que nos los piden para poder ver bien lo que hay", añade.

Los compradores de Xeitosiña, en donde trabajan cuatro personas, son de toda la ciudad: Desde Coia hasta Beade, pasando por Castrelos, Saiáns, Canido, Samil, Travesía o Sanjurjo Badía.

Froitería Xeitosiña, Vigo. P.P.F.

Un centro comercial que resiste

El Centro Comercial Coia 3 resiste con el 50% de ocupación de puestos, un dato que, en los tiempos que corren, es optimista si se hace una comparativa de la situación que viven estos espacios, que han ido cediendo espacio a las grandes áreas comerciales. Son los carniceros, fruteros, pescaderos de toda la vida, los del "tú a tú". Sin embargo, su relevo generacional no está garantizado. "Los que estamos, trabajamos. Las clientelas son muy buenas, pero ha cambiado todo mucho", reconoce Paco. "Ahora las nuevas generaciones tienen menos tiempo, van al súper, y hacen toda la compra. Yo en parte, lo entiendo", añade.

Con todo, la calidad y la confianza siempre ganan. Por lo tanto, a pesar de que el perfil de cliente de antes -la ama de casa, en gran medida- ya no sea el más habitual, hay otro más diverso que sostiene el negocio. "Viene ese perfil mayor, pero también gente joven y parejas con los niños. Creo que tenemos suerte por contar con todos ellos", remarca Paco.

Froitería Xeitosiña, Vigo. P.P.F.

Desde las cuatro de la mañana

El éxito de un negocio que funciona es, para Paco, consecuencia de "la constancia, de estar ahí y no bajar la guardia". Este vigués reconoce que un negocio de estas características implica una entrega absoluta: Se levanta a las cuatro de la mañana y, a las cinco, ya está en el mercado central de frutas. "Allí ves a gente, hablas con ella, ves el cambio de temporada en la fruta... Es algo que me gusta mucho", explica.

Paco también tiene la seguridad de que todo lo que vende en su mostrador es bueno y tiene sabor. Es él mismo el que se encarga de probar la fruta o de dársela a probar a sus clientes. "Aquí muchas veces abrimos un melón y la gente lo prueba, o cualquier otra fruta", explica. "También intento ser sincero. No es la primera vez que comento que no es el mejor momento para llevar una u otra. Y eso la gente lo valora, la verdad", añade.

Paco no sabe si Froitería Xeitosiña seguirá abierta otros 40 años más, pero sí que le gustaría que alguien se hiciera cargo, en un futuro, de este negocio. Está convencido de que, pese a los cambios en el comercio, éste puede funcionar si se cuida y se mantiene una buena atención al público, al tiempo que se selecciona la mejor fruta para que la buena experiencia sea completa.