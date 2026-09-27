El Centro Comercial Vialia Vigo cumple un lustro: "Gracias, de corazón"

Han pasado cinco años desde el día en el que Vialia Vigo abrió sus puertas en el corazón de la ciudad olívica con infinidad de servicios, tiendas de moda, deporte, cosmética y supermercados, entre otros, sin olvidar todos los eventos que, durante este lustro, acogió y celebró el centro comercial.

Este fin de semana y con la ayuda del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la superficie comercial viguesa sopló las velas.

La música de la celebración corrió a cargo de Alejo Stivel, de Tequila, que ofreció un concierto a primera hora de la noche de este sábado.

Desde el centro comercial quisieron dar las gracias "a todas las personas que nos habéis acompañado durante estos cinco años, compartiendo con nosotros tantos momentos, celebraciones y recuerdos".