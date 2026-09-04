El Autoservicios Familia del Mercado do Progreso de Vigo estrena un nuevo servicio de comida preparada. Cedida

El Autoservicios Familia del Mercado do Progreso, en Vigo, ha estrenado una nueva sección de "Cocina in Situ", con una oferta de platos variados y listos para consumir elaborados diariamente en el propio establecimiento.

Entre las propuestas se incluyen pollo asado, codillo, costillas con guarnición, pescados, ensaladas, callos, arroces, croquetas o ensaladilla, disponibles tanto en raciones individuales como en formatos más amplios.

La sección ofrece además un menú cerrado por 4,99 euros que incluye primer plato, segundo, postre y bebida, y durante las primeras semanas de septiembre contará con descuentos especiales con motivo de su apertura.

Los clientes pueden llevarse las elaboraciones a casa o consumirlas en la zona de comedor habilitada dentro del establecimiento, equipada con mesas, sillas, microondas, papeleras y una máquina de café.

El servicio dispone de un equipo encargado de preparar los platos y atender al público, aunque también existe la posibilidad de libre servicio, permitiendo recoger directamente los platos y menús en el mostrador.