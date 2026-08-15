Huelga en el comercio de Vigo contra la apertura en domingos y festivos

Las tiendas de la calle de Príncipe, en el centro de Vigo, no han abierto sus persianas este sábado 15 de agosto, festivo virgen en honor a la Asunción de la Virgen. El sector ha convocado una jornada de huelga en protesta contra la apertura de los establecimientos comerciales en domingos y festivos.

Tras la manifestación del pasado martes, muchos de los trabajadores del sector han decidido no acudir a sus puestos de trabajo este sábado y acogerse a su derecho a huelga.

"Exigimos tiempo para vivir", exclamaban los trabajadores el martes. En la manifestación, han participado delegados sindicales y trabajadores fuera de turno, que se han reunido para acabar con el "abuso colectivo" de abrir varios domingos y festivos al año.

En este sentido, los trabajadores han lamentado la decisión de la Xunta de autorizar varias aperturas en domingos y festivos este verano sin consultar con los sindicatos.