Tienda de Zara en Vigo a 15 de agosto de 2026

Tienda de Zara en Vigo a 15 de agosto de 2026 Treintayseis

Comercio

Huelga en el comercio de Vigo contra la apertura en domingos y festivos

El sector lamenta la decisión de la Xunta de autorizar varias aperturas en domingos y festivos este verano

Más información: Los empleados del comercio protestan en Vigo contra el trabajo en festivos: "Exigimos tiempo para vivir"

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Las tiendas de la calle de Príncipe, en el centro de Vigo, no han abierto sus persianas este sábado 15 de agosto, festivo virgen en honor a la Asunción de la Virgen. El sector ha convocado una jornada de huelga en protesta contra la apertura de los establecimientos comerciales en domingos y festivos.

Manifestación de trabajadoras del sector de gran comercio de textil y calzado, a 11 de mayo de 2026 en Vigo

Tras la manifestación del pasado martes, muchos de los trabajadores del sector han decidido no acudir a sus puestos de trabajo este sábado y acogerse a su derecho a huelga.

"Exigimos tiempo para vivir", exclamaban los trabajadores el martes. En la manifestación, han participado delegados sindicales y trabajadores fuera de turno, que se han reunido para acabar con el "abuso colectivo" de abrir varios domingos y festivos al año.

En este sentido, los trabajadores han lamentado la decisión de la Xunta de autorizar varias aperturas en domingos y festivos este verano sin consultar con los sindicatos.