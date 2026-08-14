Ya es oficial: la lista de supermercados y centros comerciales que abren en Vigo este festivo 15 de agosto

Los supermercados y comercios de Vigo podrán abrir el próximo festivo, 15 de agosto. Así lo confirma la publicación del Diario Oficial de Galicia (DOG), donde figura el calendario de festivos y domingos autorizados para la apertura comercial.

Este año, el día de la Asunción de la Virgen María cae en sábado. Se trata de una fecha autorizada por la Consellería de Economía, por lo que los establecimientos y grandes superficies podrán abrir sus puertas con normalidad, aunque algunos optarán por aplicar horarios especiales.

¿Abrirán los supermercados de Vigo el 15 de agosto?

Los comercios gallegos pueden abrir durante un total de 10 domingos y festivos a lo largo de 2026. El próximo sábado, 15 de agosto, es una de las fechas autorizadas. De este modo, establecimientos como Mercadona y Carrefour abrirán sus puertas, mientras que Gadis optará por permanecer cerrado.

A continuación, te detallamos todos los puntos de compra disponibles para el festivo del sábado:

Carrefour Express

Carrefour Express Bolivia (calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas

(calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express Avenida de las Camelias (Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

(Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Teixugueiras (calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

(calle Teixugueiras, 23): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Avenida da Florida (Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 22:00 horas

(Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express Rúa Urzáiz (Rúa Urzáiz, 132): de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día)

de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 si abre medio día) Carrefour Vigo Travesía (Travesía de Vigo, 202): de 10:00 a 22:00 horas

de 10:00 a 22:00 horas Carrefour Vigo Gran Via (Rúa do Miradoiro, 2): de 10:00 a 22:00 horas

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (rúa de Rosalía de Castro, 18): de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar

(rúa de Rosalía de Castro, 18): de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 horas. El horario podría cambiar Claudio Express Portela (rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

(rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (plaza de España): no especifica horario

(plaza de España): no especifica horario Supermercado Claudio Express (Avenida da Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana será otro de los puntos de compra disponibles el 15 de agosto, aunque solo abrirá medio día, de 09:00 a 15:00 horas.

Froiz

El horario de Froiz depende de cada tienda. Algunos establecimientos abren medio día, mientras que otros mantienen su horario habitual.

Spar Express

Spar Express (Avenida de Castrelos, 34): de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas (El horario podría cambiar)

(Avenida de Castrelos, 34): de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas (El horario podría cambiar) Spar Express (rúa de Barcelona, 51): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar

(rúa de Barcelona, 51): de 08:00 a 00:00 horas. El horario podría cambiar Spar (rúa Carral, 9): de 09:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

Eroski

El horario de las tiendas Eroski varía en función del establecimiento, por lo que se recomienda preguntar en tienda.

Familia

Autoservicios Familia abrirá de 09:30 a 14:45 horas para que los vecinos de Vigo puedan hacer la compra de la semana.

Lidl

Las dos tiendas Lidl de Vigo también permanecerán abiertas la jornada del 15 de agosto. El horario será de 09:00 a 22:00 horas.

Dia

Finalmente, las tiendas Dia abrirán sus puertas durante el festivo del sábado, aunque el horario de apertura podrá variar en función de cada establecimiento.

Centros comerciales y grandes superficies

En lo que respecta a los centros comerciales y grandes superficies --Gran Vía de Vigo, Camelias, Vialia Vigo y A Laxe--, permanecerán cerradas tiendas como Zara y Stradivarius; otras como Mango abrirán. También lo harán los servicios de restauración y ocio.

El comercio de Galicia irá a huelga el 15 de agosto

El comercio gallego irá a huelga el 15 de agosto tras las manifestaciones del pasado 26 de julio. El sábado es fecha autorizada de apertura de tiendas, pero los trabajadores del sector saldrán a las calles para exigir conciliar su vida laboral, personal y familiar.

"La ampliación de la actividad comercial en domingos y festivo consolida un modelo basado en la disponibilidad permanente de las personas trabajadoras, que agrava los problemas de un sector altamente feminizado, marcado por la parcialidad, los horarios irregulares y las dificultades para compatibilizar el empleo con la vida personal y familiar", señala CCOO.