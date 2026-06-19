Abre en Vigo una nueva tienda de bienestar animal: Guaw aterriza en el Gran Vía

La cadena especializada en el cuidado y bienestar integral de los animales, Guaw, acaba de abrir su primera tienda en la provincia de Pontevedra. Se encuentra en la Planta 0 del centro comercial Gran Vía de Vigo, junto a Carrefour.

La nueva tienda pone a disposición de los visitantes de Gran Vía de Vigo un amplio catálogo con más de 8.000 referencias orientadas al cuidado integral de los animales. Entre ellas destacan productos de nutrición, descanso, deporte, higiene, belleza y prevención, además de una selección de artículos que priorizan el respeto por el medioambiente y la salud animal.

La filosofía de la compañía gira en torno a contribuir al cuidado de la salud de los animales y del planeta. Para ello, la marca ha desarrollado un modelo basado en tres pilares fundamentales: el bienestar integral de los compañeros animales, la especialización de sus equipos para ofrecer un asesoramiento experto y el compromiso con la sostenibilidad y la protección animal.

Según informa la gestión del centro comercial, Guaw mantiene una estrecha colaboración con diferentes protectoras y entidades vinculadas al bienestar animal, impulsando iniciativas relacionadas con la adopción, la concienciación y la responsabilidad social. La compañía apuesta además por una selección de productos cada vez más respetuosa con el entorno, convencida de que el cuidado de los animales y la protección del planeta deben avanzar de la mano.