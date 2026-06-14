Antonio y Pilar cierran la mítica Joyería Penin, en Vigo: "Llevamos toda la vida aquí"

Después de más de dos décadas al frente del negocio y de toda una vida vinculados al oficio, Antonio Penin y su esposa Pilar cerrarán definitivamente la Joyería Penin el próximo 30 de junio. Con ello se pone fin a una historia familiar que se acerca al siglo de vida y que ha acompañado a varias generaciones de vigueses.

Aunque el matrimonio regenta el establecimiento desde principios de los años 2000, los orígenes del negocio se remontan mucho más atrás. La joyería fue fundada por los abuelos de Antonio en O Porriño en 1941 y, décadas después, en los años 70, su padre trasladó la actividad a Vigo, donde terminó convirtiéndose en un referente en el sector.

"Yo nací en el negocio. Hacía aquí los deberes, observaba a mi padre trabajar y experimentaba con las cosas que hacía. Desde siempre fue algo que me encantó", recuerda Antonio. Aquella pasión infantil acabó convirtiéndose en una profesión. Con los años aprendió el oficio y se especializó en una de las facetas por las que Joyería Penin es más conocida en la ciudad: la reparación de relojes. "Tenemos una fama ganada durante muchos años gracias al buen trabajo. Además, contamos con taller propio de joyería", explica.

Sin embargo, la jubilación y la ausencia de relevo generacional han llevado a la familia a tomar la difícil decisión de cerrar definitivamente el negocio. "Nuestros hijos decidieron seguir caminos diferentes y nosotros nunca quisimos obligarlos a tomar las riendas de la joyería. Estamos orgullosos de que hagan lo que realmente les gusta", señala Antonio.

Lejos de mostrarse triste, afronta el cierre con serenidad. Después de toda una vida entre vitrinas, relojes y herramientas de precisión, considera que ha llegado el momento de descansar. "Vivimos en el barrio y a muchos clientes los seguiremos viendo. Simplemente cerramos un capítulo y comenzamos otro", afirma.

Sobre la posibilidad de traspasar el negocio, Antonio reconoce que la situación actual del sector dificulta encontrar a alguien dispuesto a continuar con una joyería tradicional. "Hoy proliferan más los negocios de compraventa de oro que las joyerías de toda la vida", explica.

Liquidación final y regreso de lo vintage

A apenas quince días del cierre definitivo, la joyería vive jornadas especialmente intensas debido a la liquidación de existencias. La mayoría de los artículos se encuentran rebajados al 50%, mientras que las piezas de oro cuentan con descuentos de entre el 20% y el 30%.

"Son días de mucho movimiento. La gente aprovecha para comprar porque realmente hay muy buenas oportunidades", comenta.

Parte de las piezas que ahora salen a la venta forman parte de un inventario acumulado durante años. Joyas y relojes que en su momento quedaron relegados por los cambios de tendencia y que, paradójicamente, vuelven a despertar interés gracias al auge de la estética vintage. "Hay artículos que llevaban tiempo guardados porque las modas cambian, pero ahora vuelven a gustar", concluye.