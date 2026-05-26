El centro de Vigo vivirá una jornada de música, picoteo y descuentos para fomentar el comercio local

El centro de Vigo vivirá este miércoles una jornada de música y picoteo para fomentar el consumo en comercios locales. Bajo el nombre de "Pink&Pinhos", 20 negocios forman parte de esta peculiar iniciativa este miércoles 27 de mayo.

Vigo Centro ha organizado esta acción comercial "sin precedentes" con el objetivo de dinamizar la puesta en marcha del "Bono ACTIVA COMERCIO" de la Xunta de Galicia. El bono cuenta con un saldo de 30 euros para desembolsar en negocios locales y marcas gallegas.

Los clientes podrán hacer uso del bono en un horario extendido, hasta las 23:00 horas. Durante todo el día, los comercios adheridos a esta campaña ofrecerán música, picoteo y descuentos bajo el slogan "Pink&Pinhos", con el fin de facilitar a los vigueses que disfruten de esos 30 euros.

Los comercios que forman parte de esta campaña son Bordar en Azul, Le Marché de Rachel, Copyvan, Azoe, Anna Lovely, Sintimones, AlfarVigo, Lencería Sánchez, Vaidhe, Salitre, Dadá, Pipa y Mima, Isabelinas, Liberratta, BM Sneakers, Librouro, Rei Zentolo, La Martinica, Vestopazzo y Agua Marina.