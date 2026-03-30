¿Qué supermercados abren en Vigo los festivos del Jueves y Viernes Santo 2026?

La Semana Santa 2026 incluye dos días festivos en Vigo: Jueves y Viernes Santo. Los próximos 2 y 3 de abril serán jornadas no laborables en la ciudad olívica, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de un merecido descanso.

Los festivos del Jueves y Viernes Santo se sumarán al sábado y domingo, dando lugar a un puente de cuatro días. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿cuándo abrirán los supermercados y tiendas para hacer la compra?

¿Cuándo abren los comercios de Vigo este Jueves y Viernes Santo?

Los establecimientos comerciales de Vigo pueden abrir 10 domingos y festivos a lo largo de 2026. La mayoría de estas aperturas se concentran en enero y diciembre, aunque hay otras fechas señaladas en el calendario.

En este sentido, el próximo 2 de abril (Jueves Santo) será uno de esos días en que los establecimientos vigueses podrán recibir a sus clientes. En cambio, el 3 de abril (Viernes Santo) tendrán que cerrar, según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Los supermercados y comercios de Vigo volverán a abrir sus puertas con total normalidad la jornada del sábado 4 de abril. De esta forma, los vecinos podrán hacer sus compras los días 30 y 31 de marzo, 1, 2 y 4 de abril, con excepción del Viernes Santo.

Mercadona, Gadis, Lidl y Froiz, entre otros supermercados, colgarán el cartel de 'cerrado' el próximo 3 de abril. No obstante, algunas tiendas y formatos expres abrirán sus puertas con horario especial el Viernes Santo.

A continuación, te detallamos el horario de los principales supermercados y comercios de la ciudad:

Mercadona

Los establecimientos Mercadona en Vigo abrirán el 2 de abril (Jueves Santo), pero con horario especial hasta mediodía. El 3 de abril (Viernes Santo) cerrarán sus puertas.

Carrefour

Carrefour será otro punto de venta el 2 de abril.

Además, abrirá los formatos express el Jueves y Viernes Santo en el siguiente horario:

Carrefour Express Rúa Bolivia, 4: de 07:00 a 01:00 horas

de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express Rúa Urzáiz, 132: de 10:00 a 21:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre mediodía)

de 10:00 a 21:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre mediodía) Carrefour Express Avenida de las Camelias, 115: de 09:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre mediodía)

de 09:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre mediodía) Carrefour Express Avenida da Florida, 4: de 09:00 a 21:00 horas

de 09:00 a 21:00 horas Carrefour Express Teixugueiras, 23: de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas)

Lidl

Todo apunta a que los supermercados Lidl de Vigo mantendrán su horario habitual el Jueves Santo. Según la información que aparece en Google, el horario será de 09:00 a 21:30 horas. El Viernes Santo cerrarán por descanso.

Gadis

A diferencia de otros supermercados, Gadis cerrará Jueves y Viernes Santo. Retomará su actividad habitual el sábado 4 de abril.

Froiz

Froiz será otro punto de compra el Jueves Santo, aunque abrirá en horario reducido de 09:30 a 14:30 horas. Viernes Santo cierra.

Familia

Los clientes habituales de Autoservicios Familia podrán hacer la compra el Jueves Santo de 09:00 a 14:30 horas. El Viernes Santo cierra por festivo.

Eroski Center

Las tiendas Eroski Center tienen horarios independientes, por lo que es conveniente preguntar en el propio establecimiento. Algunos comercios abrirán hasta mediodía, mientras que otros lo harán hasta la noche.

Alcampo

Según la información disponible en Google, Alcampo mantendrá su horario habitual. Viernes Santo cerrará por festivo.

Claudio Express

El horario de Claudio Express depende de cada establecimiento. Por ello, se recomienda consultar en tienda para verificar el horario:

Supermercado Claudio Express (R. de Rosalía de Castro, 18) : de 09:00 a 21:00 horas

: de 09:00 a 21:00 horas Supermercado Claudio Express (R. Portela, 10) : de 08:00 a 00:00 horas

: de 08:00 a 00:00 horas Supermercado Claudio Express (Av. de Madrid, 66) : de 07:00 a 23:00 horas

: de 07:00 a 23:00 horas Supermercado Claudio Express (Plaza de España) : abierto 24 horas

: abierto 24 horas Supermercado Claudio Express (Av. de Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas

SuperCor Express

Tienda SuperCor Stop & Go (avenida de Madrid, 66): de 07:00 a 23:00 horas

de 07:00 a 23:00 horas Tienda SuperCor Stop & Go (avenida de Castrelos, 524): de 07:00 a 23:00 horas

de 07:00 a 23:00 horas Tiendas SuperCor Exprés Stop and Go: la misma cadena cuenta con dos áreas comerciales -margen izquierdo y margen derecho- situadas una frente a la otra en el vial A-52. El horario va desde las 07:00 a las 23:00 horas

Spar Express

Spar Express (avenida de Castrelos, 34): de 09:30 a 14:30 horas y de 16:03 a 21:00 horas

(avenida de Castrelos, 34): de 09:30 a 14:30 horas y de 16:03 a 21:00 horas Spar Express (rúa de Barcelona, 51): de 08:00 a 00:00 horas

Centros comerciales y grandes superficies

Vialia Vigo abrirá sus puertas el jueves 2 de abril. Del mismo modo, Gran Vía, A Laxe y Camelias serán otros puntos de compra en la ciudad este Jueves Santo. El 3 de abril permanecerán cerrados, aunque conviene consultar con los establecimientos de restauración y ocio, ya que podrían tener horarios especiales.

Domingos y festivos hábiles en Vigo

El Diario Oficial de Galicia (DOG) establece como días hábiles los siguientes domingos y festivos de 2026: