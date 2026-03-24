Gran Vía de Vigo activa la votación popular de su iniciativa solidaria Gran Vía Suma

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo abre el periodo de votaciones de Gran Vía Suma, una iniciativa solidaria que celebra este año su tercera edición con el objetivo de apoyar y dar visibilidad a proyectos sociales impulsados por entidades sin ánimo de lucro del área de Vigo.

En esta convocatoria participan un total de 24 organizaciones, cuyos proyectos optan a una aportación económica de 2.000 euros destinada a impulsar su desarrollo.

Todas las personas interesadas podrán participar en la votación pública a través de la plataforma online habilitada, apoyando el proyecto que más les inspire hasta el domingo 29 de marzo. De esta fase se elegirán los tres proyectos finalistas, que pasarán a la valoración final del jurado.

Posteriormente, el martes 31 de marzo, un jurado compuesto por representantes de la dirección del Centro Comercial Gran Vía de Vigo será el encargado de seleccionar al proyecto ganador entre los finalistas que cumplan las bases. El veredicto se dará a conocer ese mismo día.

En su primera edición, la asociación APAMP resultó ganadora con el proyecto "Centro de Atención Infantil y Juvenil", centrado en la atención integral de niños y niñas con parálisis cerebral y discapacidades afines, promoviendo su inclusión y autonomía en los distintos ámbitos de su vida diaria.

En la segunda edición, el reconocimiento fue para el Centro Juan María – Asociación La Esperanza del Valle Miñor por su proyecto "Reporteros en Red", una propuesta que impulsa la participación activa de personas con discapacidad intelectual en la creación de contenidos digitales, potenciando sus habilidades comunicativas y su presencia en el entorno social y digital.