El centro comercial Gran Vía de Vigo incorpora una tienda de nutrición deportiva y suplementación Cedida

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo suma una nueva apertura con la llegada de USA Fitness, una tienda especializada en nutrición deportiva, suplementación y accesorios para el entrenamiento, ubicada en la planta 0.

El nuevo establecimiento ofrece una amplia selección de productos, entre los que se incluyen suplementos nutricionales, proteínas, vitaminas, snacks saludables y complementos para el entrenamiento, dirigidos tanto a deportistas habituales como a quienes buscan iniciarse en un estilo de vida más activo.

Con motivo de su apertura, este sábado 21 de marzo, durante el horario comercial, los visitantes podrán disfrutar de una degustación de productos, acompañada de descuentos especiales en tienda.

Además, el equipo del establecimiento, formado por nutricionistas, ofrecerá asesoramiento personalizado para ayudar a cada cliente a encontrar las opciones más adecuadas en función de sus objetivos deportivos y de salud.

"La llegada de USA Fitness refuerza nuestra propuesta comercial con una categoría cada vez más demandada. Queremos seguir siendo un espacio donde encontrar todo lo necesario para el día a día, también en lo relacionado con el cuidado personal y el deporte", señala Fernando Pinto, director del centro comercial.