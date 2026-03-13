Una jornada de cine gratuito en Vigo: Ocine Premium Gran Vía cumple años a lo grande

Una jornada de cine gratuito en Vigo: Ocine Premium Gran Vía cumple años por todo lo grande Cedida

El sábado 21 de marzo Ocine Premium del centro comercial Gran Vía celebrará su primer aniversario en la ciudad con una jornada matinal de cine gratuita abierta al público. Como parte de esta celebración, OCINE ofrecerá tres proyecciones simultáneas a las 11:30 horas con acceso gratuito hasta completar el aforo.

Según explican desde la gestión del centro comercial, esta iniciativa tiene como objetivo agradecer a los espectadores vigueses el respaldo recibido durante el primer año de actividad del cine en el centro comercial, que se ha consolidado como "uno de los espacios de ocio más innovadores de la ciudad."

Las tres proyecciones simultáneas que permitirán al público descubrir distintas formas de disfrutar del cine serán:

Ahora me ves, que se proyectará en la sala 4D E-Motion, donde la película se vive con efectos de movimiento y estímulos sensoriales que acompañan la acción en pantalla.

que se proyectará en la sala 4D E-Motion, donde la película se vive con efectos de movimiento y estímulos sensoriales que acompañan la acción en pantalla. El Gran Premio: A Todo Gas, programada en la sala KIDS, un espacio pensado para disfrutar del cine en familia en un entorno adaptado para los más pequeños.

programada en la sala KIDS, un espacio pensado para disfrutar del cine en familia en un entorno adaptado para los más pequeños. Una Batalla Tras Otra, que podrá verse en la sala PREMIUM, equipada con butacas reclinables y tecnología de sonido Dolby Atmos, diseñada para ofrecer una experiencia cinematográfica inmersiva.

En total, OCINE Premium Gran Vía pondrá a disposición del público 380 butacas gratuitas, que se asignarán por orden de llegada hasta completar el aforo. La gestión de entradas comenzará a partir de las 11:00 horas en las propias instalaciones del cine.

Cada espectador podrá escoger la película que prefiera y las butacas se asignarán de manera aleatoria dentro de la sala elegida hasta que se agoten las localidades disponibles.

Además, aquellas personas que no consigan plaza para las proyecciones gratuitas podrán igualmente disfrutar del cine en OCINE Premium Gran Vía, ya que contará con otros pases programados en horario matinal con una tarifa reducida de 5,90 euros por entrada (suplementos no incluidos).