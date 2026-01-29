Vegalsa-Eroski abre una nueva tienda en Caldas de Reis (Pontevedra)

Dispone de una sala de ventas de 240 metros cuadrados y cuenta con un equipo de seis profesionales. El establecimiento ofrece a sus clientes 5.500 referencias

La compañía Vegalsa-Eroski acaba de abrir una nueva superficie de alimentación en Caldas de Reis, concretamente, un Eroski Citi en la Avenida Dolores Mosquera número 18 que, además, abrirá en horario ininterrumpido de 09:30 horas a 21:30 horas.

Este pasado miércoles se celebró un acto de inauguración que contó con la participación de la concejala de Igualdad de Caldas, Rocío Ferro, así como con el responsable de la franquicia en Vegalsa-Eroski, Afonso Naveira.

Naveira explicó que "desde Vegalsa-Eroski seguimos impulsando el modelo de franquicia como motor de generación de empleo y dinamización del tejido empresarial local. Apostamos por establecimientos cercanos, con un fuerte peso del producto de proximidad, secciones de frescos y servicios adaptados a las necesidades del entorno, apoyándonos en la experiencia, el acompañamiento al franquiciado y un modelo de éxito con resultados consolidados".

El nuevo Eroski City dispone de una sala de ventas de 240 metros cuadrados y cuenta con un equipo de seis profesionales. El establecimiento ofrece a sus clientes 5.500 referencias de marcas líderes, propias y productos frescos y de proximidad, disponibles en sus secciones de panadería, frutería, carnicería, pescadería y charcutería con servicio de venta en porción.

Una de las ventajas proporcionadas a los clientes será la tarjeta de fidelización y la pertenencia al Eroski Club, por medio del que será posible acceder a descuentos acumulables de entre el 4% y el 6%.

Personal de la nueva tienda de Vegalsa-Eroski en Caldas de Reis. Cedida

Las franquicias, oportunidad para nuevos emprendedores

Las franquicias Eroski City y Aliprox son una oportunidad para nuevos emprendedores que quieran abrirse camino en el sector, así como para aquellos empresarios que gestionan tiendas de alimentación y que tienen en este modelo de franquicia una oportunidad para mejorar y modernizar su negocio, contando en todo momento con apoyo y asesoramiento.

Se trata, en definitiva, de un modelo de tienda de entre 150 y 500 m2, ubicados en zonas urbanas o rurales y orientados a una compra diaria cómoda y rápida.

La compañía cerrará este ejercicio 2025 con 91 franquicias activas, de las cuales seis son aperturas del último año. La compañía prevé mantener este ritmo de inauguraciones y seguirá apostando en sus tiendas por proyectos en línea con las tendencias del sector, como la automatización y la digitalización, y por productos locales y fáciles de preparar.

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 293 establecimientos entre propios y franquiciados que venden bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid.

Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.