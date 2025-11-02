El Honky Tonk, la meca amarilla del vinilo en Vigo donde el rock es incombustible

Xoaquín Seoane "Quino" lleva trabajando casi una década en el emblemático Honky Tonk Discos de la Rúa da Falperra de Vigo, pero antes fue cliente de esta mina de tesoros en forma de vinilos y CDs.

La historia del Honky se remonta a 1997, año en el que abrió sus puertas en la misma ubicación que tiene hoy en día. Lo hizo desafiando a las horas bajas del vinilo, debido al pleno apogeo en el que, por aquel entonces, se encontraba el CD. "Samuel Masó abriu este establecemento como unha aposta e á vista está que, case 30 anos despois, foi unha boa decisión", cuenta Quino.

A pesar de que el Honky Tonk siempre tuvo CDs, su línea de trabajo estuvo siempre más especializada en el vinilo. "Temos un catálogo variado. É verdade que hai máis rock, porque o rock abarca moitas máis épocas, pero bueno, temos soul, jazz, música electrónica... Un pouco de todo", explica el trabajador.

El momento más crítico, durante la pandemia

Como en muchos otros casos y dentro de las historias de otros comercios y locales, el momento más duro de esta tienda de vinilos viguesa, que tiene en su catálogo ejemplares nuevos y de segunda mano y que envía a todo el mundo, se vivió en la pandemia del Covid.

Sin embargo, la irrupción del digital y de las plataformas de descargas nunca supusieron una amenaza para una tienda tan arraigada a la ciudad: "Houbo épocas máis frouxas, con menos ventas. Quizáis no 2010 e logo na pandemia. Ahí foi o momento máis frouxiño con diferenza", admite Quino.

El interior del Honky Tonk en Vigo. P.P.F.

Con todo, los adeptos al formato vinilo y los que se engancharon a la corriente de volver a poner de moda este sistema de almacenamiento musical contribuyeron a mantener vivo este espacio amarillo en el centro de la ciudad: "Hai adeptos e coleccionistas de sempre, xente que se vai apuntando a esta corrente e outra que o vai deixando, pero houbo un rexurdimento hai uns anos. Hai dous ou tres chegouse á cresta da onda e agora se mantén", remarca Quino. "Todo é cíclico", añade.

Clientes para todos los gustos

El Honky tiene todo tipo de clientes y de gustos diversos: Desde músicos, pasando por coleccionistas a gente más cerrada o más abierta en cuestión de estilos musicales. "Temos clientes de toda a vida, incluido eu que rematei traballando aquí -ríe-. Son fieis dende o principio", remarca.

El rock de todas las épocas sigue incombustible, especialmente, en formato vinilo. En CD es el metal el que se lleva el laurel. "O jazz tamén se vende moito en CD", puntualiza Quino.

Discos y CDs en el Honky Tonk. P.P.F.

"As multinacionais suben os prezos de maneira abusiva"

En Honky Tonk hay vinilos nuevos y también de segunda mano, algo que, según incide Quino, les permite ajustar precios. En este extremo muestra su disconformidad, dice, con la subida "abusiva" por parte de las multinacionales: "A nós así non nos queda outra que vender a esos prezos, pero no material de segunda man si que podemos axustalos", remarca. "Non sempre un disco, porque sexa vello ou usado, ten que ser máis caro. Hai casos e edicións que si, pero depende do número de copias lanzadas, do propio grupo, o que vendese na época...", anota.

El tesoro que más se busca: The Beatles y La Movida Viguesa

Quino cuenta que a las puertas del Honky llega mucha gente dispuesta a buscar tesoros. "Hai moito coleccionista de The Beatles. Xente que vén buscando singles, ep´s antigos... Hai tantos que non podo dicir un, pero si que temos bastantes xoias", asegura Quino.

Además, mucha de la gente que no es de Vigo, pero viene de visita, acude a esta tienda buscando referencias de La Movida. Contra todo pronóstico, sin embargo, son ejemplares muy difíciles de encontrar, incluso para el Honky. "Son discos que, ao final teñen 40 anos, e haberá moitos estragados, perdidos... Non é doado", remarca.

Vinilos de The Beatles en el Honky Tonk. P.P.F.

En el Honky Tonk hay unos 8.000 vinilos y 3.500 CDs para sumergirse en la búsqueda de los tesoros más preciados, aunque, sin duda, el verdadero tesoro son los locales con identidad que, a día de hoy y tras superar modas, pandemias, y contratiempos, siguen en pie para ofrecer el valor de lo auténtico.