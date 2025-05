Abadía de Campos, tres décadas como el refugio religioso de Vigo: "No podemos estar sin las hostias"

El reciente fallecimiento del Papa Francisco ha puesto a la Iglesia en el centro de la atención mundial. El Cónclave y la esperada aparición del humo blanco desde el Vaticano marcaron un momento histórico que congregó a miles de fieles en Roma para despedirse del pontífice argentino, muy querido entre los creyentes. También desde Vigo fueron muchos los cristianos que quisieron llevarse un recuerdo del Papa.

"Se están vendiendo muchas estampas del Papa Francisco. Es lo habitual cuando fallece un pontífice", explica Reyes, encargada de Abadía dos Campos, la única tienda de artículos religiosos de toda la provincia de Pontevedra. "No fue un Papa cualquiera. Su paso por la tierra fue un reflejo de Dios", añade Suso, propietario del establecimiento.

Una tienda con alma monástica

Abadía dos Campos abrió sus puertas en noviembre de 1994. Su historia está profundamente ligada a la transformación personal de Suso, que tras 20 años como peluquero decidió dar un giro radical a su vida e ingresó en un monasterio, donde pasó tres años. "Quise cultivar más el ser que el tener", recuerda.

Aunque su idea inicial era vender productos monásticos, pronto se dio cuenta de que en Vigo esa propuesta tenía poco recorrido. "La mayoría compra en el supermercado, no en tiendas especializadas", admite el propietario. Así, fue adaptándose a la demanda de sus clientes, ampliando su oferta: desde hostias y vino para misa hasta velas, medallas o imágenes religiosas. "Empecé vendiendo lo básico, pero los propios clientes me fueron pidiendo más cosas. Y así me fui adaptando para no tener que cerrar", explica.

Ahora, la esencia de los inicios se recupera todas las Navidades, cuando la Abadía dos Campos vuelve a vender dulces y productos monásticos, que durante esta etapa son muy demandados.

Los reyes de las ventas: rosarios y hostias

Hoy, treinta años después de su apertura, la Abadía dos Campos continúa funcionando con una clientela fiel y diversa. Además del clero, son muchos los particulares que cruzan la puerta en busca de objetos de fe. "Cuanto peor está el mundo, más recurre la gente a la fe", comenta Reyes.

Los rosarios, por ejemplo, son uno de los productos estrella. "Siempre estamos buscando nuevos modelos. No sé si la gente reza tanto el rosario como rosarios se compran", explica Suso con humor.

Pero el producto que nunca falta en las estanterías es el recorte de hostias. "Sin eso no podemos estar", afirma. De hecho, hay clientes que compran hasta diez paquetes por semana. "Es lo que más vendemos, sí o sí", concluye el propietario con orgullo.