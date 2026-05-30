Gran Vía de Vigo refuerza su apuesta por la movilidad sostenible: 18 nuevas plazas de recarga eléctrica

Gran Vía de Vigo continúa reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. El centro comercial incorpora 18 nuevas plazas de recarga para vehículos eléctricos, ubicadas en la Planta -2 y -3 de su parking.

"Esta nueva infraestructura, desarrollada en colaboración con Iberdrola | bp pulse, ofrece a los usuarios una solución completa y adaptada a diferentes necesidades de carga", han afirmado desde Gran Vía, asegurando que se integra tecnología de última generación con distintos niveles de potencia.

Estas nuevas plazas se suman a los puntos de recarga de otros operadores que ya estaban en funcionamiento en la Planta -1 del parking del centro comercial, ampliando así la oferta disponible para los usuarios de vehículos eléctricos.

En concreto, el nuevo espacio cuenta con cuatro plazas de recarga ultrarrápida, seis plazas de recarga rápida y ocho plazas de recarga semirrápida. Gracias a esta variedad de opciones, los usuarios podrán elegir el tipo de recarga que mejor se adapte a su tiempo de estancia en el centro.

Con esta iniciativa, el centro comercial Gran Vía de Vigo da un paso más en su estrategia de sostenibilidad, "facilitando el uso de vehículos eléctricos y contribuyendo a la reducción de emisiones, alineándose con las nuevas demandas de los consumidores y con los objetivos de transición energética".