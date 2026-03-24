El Puerto de Vigo crea la Oficina del Cambio Climático

El Puerto de Vigo crea una Oficina del Cambio Climático y una herramienta de IA para la descarbonización. Puerto de Vigo

El Puerto de Vigo ha dado a luz a una Oficina de Cambio Climático y, además, una herramienta "pionera" de Inteligencia Artificial para la descarbonización. Este hito ha sido presentado en un acto encabezado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, por la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y por el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Lo anterior responde a una estrategia que, tal y como recuerdan desde la Autoridad Portuaria, se inició hace más de una década y posiciona al puerto vigués como un referente europeo en economía azul y sostenibilidad energética.

Durante el acto de presentación, el director de AENOR en Galicia, José Enrique Rodríguez, hizo entrega al máximo responsable portuario de la certificación ISO 5001, al tiempo que destacó a Vigo como puerto referente en su defensa del medioambiente y la sostenibilidad. Y es que, en este sentido, la ciudad olívica cuenta, desde hace más de 20 años, con las certificaciones más exigentes en este ámbito.

Según las mismas fuentes, el corazón de esta Oficina de Cambio Climático es una herramienta digital pionera desarrollada en el marco del proyecto Digital CoLogistics. Así, tras cinco años de desarrollo, esta plataforma permite el cálculo preciso de la huella de carbono con la medida de las emisiones de buques, trenes, transporte terrestre y de la propia Autoridad Portuaria.

Por otro lado, ofrece asesoramiento mediante IA, conectado con la Oficina de Cambio Climático. Por primera vez, se integra una Inteligencia Artificial que recomienda a las empresas qué inversiones realizar para descarbonizarse y cuánto tiempo tardarán en recuperar dicha inversión.

Desde su entrada en funcionamiento, ya son 16 las empresas que han testado con éxito esta herramienta en el puerto.

Una reducción de la huella de carbono de un 90%

Desde que, en 2014, el puerto comenzó a medir su huella de carbono logró reducirla en un 90%, mientras que las empresas han logrado una reducción superior al 45%. En este contexto, el máximo responsable portuario recordó que la terminal de Bouzas ya cuenta con un sistema OPS de conexión eléctrica a tierra, permitiendo que los buques apaguen sus motores mientras están atracados.

También se refirió Botana a que "Vigo fue el primer puerto en presentar un compromiso de descarbonización en la ONU en 2016. Hoy, la economía azul marca nuestro modelo estratégico: queremos ser un foco para atraer talento, empresas e inversiones verdes", afirmó.

El objetivo final es que esta herramienta de gestión climática, nacida en el propio Puerto de Vigo, se convierta en un estándar. Por ello, y según avanzó el máximo responsable portuario, próximamente se ofrecerá a dos o tres puertos nacionales para su testeo, con la ambición de que sea la plataforma de referencia a nivel estatal.

Por último, Botana incidió en que el Puerto de Vigo es un referente mundial en el tráfico de pescado y un pilar de la economía azul, destacando por su apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad, siendo pionero en la implementación de combustibles alternativos como el Bio-GNL y el metanol verde.