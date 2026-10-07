Así fue la segunda jornada de Conxemar en Vigo: retos, tendencias y novedades del sector del mar

La segunda jornada de la XXVII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar ha estado marcada por un amplio programa de actividades técnicas, presentaciones y demostraciones gastronómicas que han abordado algunos de los principales retos y tendencias de la industria de los productos del mar.

La jornada ha comenzado con la presentación del "Estudio sobre hábitos de consumo de pescado y marisco congelado en hogares españoles", una actividad organizada por Conxemar, IO Investigación y Alimarket para los asociados de Conxemar; en la que se han abordado aspectos como la frecuencia, motivos y canales de compra y nuevos hábitos de consumo en especies y productos, tanto precocinados como preparados.

También se ha celebrado la conferencia sectorial "Un entorno cada vez más complejo, competitivo y volátil", organizada por Conxemar, FAO FishInfoNetwork, EUMOFA y la DG MARE. En esta se han analizado las transformaciones y desafíos que afectan actualmente a los mercados de productos pesqueros y acuícolas. El encuentro ha contado con la participación de WOFCO, Europacífico y Globalimar, que han expuesto algunos de los principales desafíos que afrontan las empresas del sector, especialmente los relacionados con la seguridad del suministro, la volatilidad de los mercados y la creciente complejidad del contexto internacional.

Asimismo, se llevó a cabo un encuentro organizado por Sustainable Fisheries Partnership (SFP) para abordar los retos de la gobernanza internacional y la sostenibilidad en las pesquerías de pota y calamar, en el que participó Luis García, director de Sostenibilidad de Conxemar. Durante su intervención, puso en valor el papel de las OROP en la gestión de estos recursos, como la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, de la que Conxemar es organización observadora. Asimismo, incidió en la necesidad de reforzar la generación de datos y conocimiento científico y de avanzar en una mayor colaboración entre los agentes de la cadena de valor.

La jornada se ha completado con actividades como las ponencias y la mesa de diálogo “El camino del Calamar Gigante de Perú hacia la sostenibilidad”, organizadas por MSC (Marine Stewardship Council).

Asimismo, se han celebrado showcookings como el de OPROMAR, que ha presentado “La cocina que cuida” de la mano del chef David Carreira, y el de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Corea, que ha acercado la gastronomía internacional con la propuesta “K-SEAFOOD GIMBAP TRIO: Tres sabores de Corea”.