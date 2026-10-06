Arranca en Vigo la 27ª edición de Conxemar: nuevo récord de expositores y la necesidad de "seguir creciendo"

Miles de visitantes ya pasean por el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) en busca de nuevos negocios. Este martes ha arrancado la XXVII edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar, con un nuevo récord de expositores y el deseo de "seguir creciendo y avanzar".

El presidente de Conxemar, Eloy Alvariza, ha sido el encargado de abrir el evento, subrayando la importancia de la feria dentro del sector. En este sentido, ha destacado que la feria ha alcanzado un nuevo récord de expositores, con la presencia de 836 empresas.

Además, tras superar los 30.000 visitantes el año pasado, Conxemar espera incrementar este número en esta 27ª edición. Alvariza ha insistido que esto "no son solo cifras", ya que son compañías y compradores que vienen a Vigo a hacer negocio y generar "nuevas oportunidades".

Así, ha defendido que es necesario "seguir creciendo y avanzar" y no "poner límites". Según recoge Europa Press, ha insistido en la importancia de ampliar y mejorar el Ifevi para poder seguir acogiendo esta feria. "No son metros cuadrados, son oportunidades que no podemos permitirnos perder", ha recalcado.

"Mucho más que una feria"

Tras la intervención del secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) de la FAO, Miguel Bernal, y del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha asegurado que Conxemar es "mucho más que una feria".

La representante estatal ha explicado que el evento se ha consolidado como uno de los grandes escaparates internacionales del sector y como un espacio en el que se comparten conocimientos, se impulsa la innovación y se establecen nuevas relaciones empresariales e institucionales.

Cabe destacar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación participa un año más en Conxemar con un estand de 100 metros cuadrados situado en el pabellón 4 del recinto. Bajo el lema "Llena tu mesa de mar", el espacio acoge a entidades y empresas que disponen de espacios propios para presentar y promocionar sus productos y actividad.

Durante su participación en la feria, la secretaria general se ha reunido con el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de Argentina, con quien ha repasado las posibilidades de reforzar la cooperación entre ambos países. Asimismo, Artime ha mantenido una reunión con el presidente de Profand, que le ha permitido conocer de primera mano la actividad de la empresa y sus principales inquietudes.

Ampliación del Ifevi

A renglón seguido, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que Conxemar es "la crónica de un éxito anunciado" y ha agradecido el trabajo de todos aquellos que permiten que se haga realidad. Respecto a la ampliación del Ifevi, ha indicado que se resolverá "inmediatamente".

En la misma línea ha hablado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha sido el encargado de cerrar el acto. El líder gallego ha dicho que su Ejecutivo "remará siempre a favor" y intentará "con todas sus fuerzas" llegar a un acuerdo con el resto de administraciones para cumplir con las peticiones de Conxemar sobre el recinto ferial.

El presidente gallego también ha puesto el foco en el peso del sector para Galicia, siendo los gallegos los "primeros interesados" en hacer las cosas bien, refiriéndose a la conservación de los recursos naturales. Por ello, ha pedido a Europa "condiciones de igualdad" y que entienda que en la Comunidad "se hacen las cosas especialmente bien".

A partir de ahí, la feria Conxemar ha arrancado con un paseo de autoridades por los distintos stands, con tres días por delante de evento, hasta el cierre del próximo jueves. El tráfico ha transcurrido sin importantes restricciones a lo largo de la mañana.