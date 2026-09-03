Panorámica de la ría de Vigo

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Economía

El 14º Congreso de Conxemar reunirá en Vigo a los expertos mundiales del sector de los productos del mar

Comercio internacional, inteligencia artificial, trazabilidad digital, tendencias de consumo, economía azul e innovación serán los ejes de un programa "de alto nivel"

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El Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA reunirá en Vigo, el próximo 5 de octubre, a los principales expertos mundiales del sector de los productos del mar. Éstos abordarán, en la 14 edición del evento, los "grandes desafíos y oportunidades" que definirán el futuro de la industria de los productos de origen acuático.

Playa de Rodas, en las islas Cíes.

Comercio internacional, inteligencia artificial, trazabilidad digital, tendencias de consumo, economía azul e innovación serán los ejes de un programa que la organización ha calificado "de alto nivel".

El programa incluirá una entrevista exclusiva a la Doctora María Neira, una de las voces "más influyentes" del mundo en salud pública y medio ambiente.

El Congreso, compuesto por cuatro mesas redondas y una entrevista One to One, se prolongará desde las 09:00 horas a las 17:00 horas.

La inscripción a este Congreso, que tendrá lugar en la sede de Afundación, es gratuita, sujeta a aforo.