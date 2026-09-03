El 14º Congreso de Conxemar reunirá en Vigo a los expertos mundiales del sector de los productos del mar

El Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA reunirá en Vigo, el próximo 5 de octubre, a los principales expertos mundiales del sector de los productos del mar. Éstos abordarán, en la 14 edición del evento, los "grandes desafíos y oportunidades" que definirán el futuro de la industria de los productos de origen acuático.

Comercio internacional, inteligencia artificial, trazabilidad digital, tendencias de consumo, economía azul e innovación serán los ejes de un programa que la organización ha calificado "de alto nivel".

El programa incluirá una entrevista exclusiva a la Doctora María Neira, una de las voces "más influyentes" del mundo en salud pública y medio ambiente.

El Congreso, compuesto por cuatro mesas redondas y una entrevista One to One, se prolongará desde las 09:00 horas a las 17:00 horas.

La inscripción a este Congreso, que tendrá lugar en la sede de Afundación, es gratuita, sujeta a aforo.