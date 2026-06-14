Es oficial: ayudas de hasta 16.600 euros para la primera experiencia profesional en vigor hasta el 30 de septiembre

La Xunta de Galicia impulsará la formación y el relevo generacional en el sector de la artesanía mediante una nueva línea de ayudas dotada con un presupuesto de 1 millón de euros, enmarcada en el programa de Primera Experiencia Profesional. Con esta iniciativa se prevé llegar a unos 50 aprendices de oficios.

Este apoyo está dirigido a los talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia y se incorpora como novedad en el citado programa, que se pondrá en marcha esta semana con una dotación total de más de 8,7 millones de euros.

Principal novedad: impulso a la formación y el relevo generacional en el sector de la artesanía

La convocatoria de 2026 del programa de primera experiencia profesional impulsado por la Xunta de Galicia busca mejorar la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente jóvenes, mediante contratos formativos y de aprendizaje en distintos sectores. El programa cuenta con una dotación global de 8,7 millones de euros y estima beneficiar a más de 520 personas en toda Galicia.

Como novedad destacada, esta edición incorpora una línea específica orientada a la formación de aprendices en oficios artesanales tradicionales. Esta iniciativa dispone de 1 millón de euros dentro del presupuesto total y está dirigida a talleres inscritos en Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Gracias a esta medida, se prevé la incorporación de alrededor de 50 aprendices (del total de 520) que podrán formarse directamente en entornos de trabajo reales vinculados a la artesanía.

El objetivo general del programa es favorecer la empleabilidad de personas menores de 30 años, aunque también se amplía la posibilidad de participación a mayores de esa edad en el caso de la nueva línea artesanal. Las ayudas se orientan a la formalización de contratos de formación o en alternancia, con una duración de 12 meses a jornada completa, en empresas, centros especiales de empleo, entidades de inserción y talleres artesanales.

Los apoyos económicos cubren los costes salariales de los puestos creados, con importes que oscilan entre los 10.000 y más de 16.600 euros por contrato. Además de la experiencia laboral, las personas participantes reciben formación complementaria que les permite adquirir competencias profesionales y mejorar sus opciones de inserción en el mercado laboral una vez finalizado el programa.

La convocatoria se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y abrirá el plazo de solicitudes a partir del 16 de junio de 2026. El plazo permanecerá activo hasta el 30 de septiembre o hasta que se agote el presupuesto disponible.