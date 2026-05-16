Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 7.000 euros a autónomos consolidados para mejorar su competitividad

La Xunta de Galicia anunció hace unos meses la convocatoria de diferentes ayudas dirigidas a los trabajadores autónomos, con un presupuesto total de 42 millones de euros. De estos, 40,7 millones de euros se destinan a la consolidación o reactivación de la actividad, 1,3 millones a la contratación indefinida por el colectivo y 350.000 euros a las asociaciones (para esta última ya finalizó el plazo).

Los 40,7 millones de euros se destinan a una orden única que unifica cinco programas, estos son: Bono Remuda, Cuota 0, Bono Nueva Oportunidad, el programa de conciliación y el Bono Autónomo. A este último caso se dirigen 8 millones de euros, permitiendo ayudas de hasta 7.000 euros a autónomos ya consolidados.

Ayudas de hasta 7.000 euros con el Bono Autónomo

Desde el pasado 11 de febrero y hasta el próximo 30 de septiembre está abierto el plazo de solicitud del Bono Autónomo, para que todos aquellos trabajadores por cuenta propia que cumplan con una serie de requisitos que te explicamos a continuación opten a la ayuda de hasta 7.000 euros.

La subvención se dirige a personas autónomas y pequeñas empresas ya consolidadas, con el objetivo de impulsar la competitividad y modernización de sus negocios mediante inversiones vinculadas con su actividad.

La subvención cubrirá el 60% de las inversiones subvencionables realizadas, con un límite máximo de 7.000 euros por beneficiario. El importe restante deberá ser asumido por la persona solicitante.

Entre los gastos que podrán acogerse a esta ayuda se incluyen los siguientes:

Compra de maquinaria

Compra y/o instalaciones para la mejora de la eficiencia energética

Inversiones para la sustitución de combustibles fósiles o materiales críticos o escasos

Compra de utillaje y herramientas

Reforma del local del negocio

Equipamiento informático

Equipamiento de oficina y/o negocio

Rótulos para negocios

Aplicaciones informáticas, páginas web, apps y redes sociales

Diseño de marca

Serán subvencionables los gastos realizados entre el 1 de octubre de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud, siempre que estén debidamente justificados mediante facturas y comprobantes bancarios de pago.

A quién se dirige el Bono Autónomo

Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas trabajadoras autónomas de alta en el RETA, en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social o en la mutualidad de colegio profesional, que en la fecha de la solicitud tengan el domicilio fiscal en Galicia y cumplan estos requisitos:

Que tengan una antigüedad superior a 42 meses ininterrumpidos

Que tengan un rendimiento neto reducido de los rendimientos de actividades económicas, declarados en la declaración del IRPF anual referida al año 2024, inferior a 50.000 euros

Que tengan una facturación mínima anual de 12.000 euros, IVA incluido, en la declaración referida al año 2024

También, las sociedades de cualquier clase, incluidas las unipersonales y comunidades de bienes con domicilio fiscal en Galicia y que cumplan estos requisitos: