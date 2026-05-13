Un informe del Concello de Pontevedra revela que la Boa Vila duplica a Vigo en capacidad de atracción laboral

El Concello de Pontevedra ha presumido este miércoles de ser el principal foco de atracción de empleo de su área de influencia. Así lo revela un estudio elaborado para el gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores, que presentó este miércoles dicho informe sobre la situación laboral del municipio.

Titulado 'Situación laboral en el ayuntamiento de Pontevedra: análisis y evolución de las afiliaciones', el documento fue elaborado por los profesores Daniel Gallego y Pedro Figueroa. Los docentes analizan los datos de afiliación a la Seguridad Social y a las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS durante el año 2025, en comparación con 2024.

Como informa Europa Press, el estudio compara los datos de la ciudad pontevedresa con los de sus alrededores —integrados por los ayuntamientos de Poio, Marín y Sanxenxo—, así como con otras ciudades de referencia de la provincia, como Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Según los datos recogidos, Pontevedra presenta un balance positivo de +18.419 afiliaciones, lo que confirma su capacidad para atraer trabajadores de otros municipios. Poio también registra un saldo positivo, aunque más reducido (+680), mientras que Marín y Sanxenxo mantienen balances negativos, reflejando una mayor dependencia laboral del exterior.

El concello con mayor volumen de empleo

En la comparativa provincial, Vigo sigue siendo el concello con mayor volumen absoluto de empleo, con un balance positivo de +26.433 afiliaciones. Sin embargo, en términos relativos, Pontevedra se sitúa por delante: el balance sobre activos residentes alcanza el 50,01% en la capital pontevedresa, frente al 21,15% de Vigo.

El estudio señala que esta diferencia debe contextualizarse por la mayor dimensión demográfica de la ciudad olívica, con una población aproximadamente 3,5 veces superior a la de Pontevedra. Por el contrario, Vilagarcía de Arousa presenta un déficit de -4.363 afiliaciones, equivalente al -28,67% de las afiliaciones según residencia.

El informe destaca también el índice de autosuficiencia laboral de Pontevedra, situado en el 150%. Es decir, existen 150 puestos de trabajo en la ciudad por cada 100 personas residentes ocupadas, un indicador que evidencia la fuerte capacidad del municipio para generar empleo y atraer trabajadores de otros ayuntamientos del entorno.

Los autores concluyen que Pontevedra "no sólo mantiene sino que refuerza" su posición como núcleo central de empleo de su área de influencia, mejorando los registros del período anterior y duplicando ampliamente el peso relativo de Vigo en este indicador. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el estudio detecta una dinámica general de crecimiento de afiliaciones.

150 puestos de trabajo cada 100 personas

Durante la presentación, Fernández Lores ha puesto el foco en la capacidad de atracción de la Boa Vila. "El dato más claro es que en Pontevedra hay 150 puestos de trabajo por cada 100 personas residentes en la ciudad que están ocupadas", ha subrayado y ha añadido: "Entran miles de personas a trabajar todos los días (...), claramente por arriba de las 25.000 o 30.000 personas".

El alcalde ha recordado, además, que el ayuntamiento lleva realizando este tipo de análisis desde 2015 para medir "el pulso de la ciudad". Según ha explicado, la comparación de las series correspondientes a los años 2022, 2024 y 2025 confirma una evolución estable y positiva. "Hay una consolidación porque las cifras se mantienen o incluso se incrementan", ha afirmado.

Fernández Lores ha destacado también el valor simbólico de estos datos para la ciudad. "Para mí lo que me interesa decir es que se consolida que Pontevedra es una ciudad generadora de empleo dentro de la provincia", ha señalado, antes de concluir que esta realidad le produce "orgullo y satisfacción".