Confirmado por la Seguridad Social: hasta 5 años más de cotización si hiciste prácticas formativas no remuneradas

Galicia cerró el mejor marzo en afiliaciones con 1.095.875 cotizantes y con récord de paro a la baja con 114.670 personas desempleadas. El paro se redujo en las cuatro provincias y en todos los sectores de actividad, siendo líder la construcción (-9,83 %), seguida del sector primario (-6,65 %), la industria (-4,62 %) y servicios (-2,93 %).

Muchos jóvenes gallegos realizan prácticas formativas para iniciarse en el mundo laboral. Hay quienes las han realizado remuneradas, mientras que otros tan solo ganaron experiencia de trabajo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permite recuperar hasta 5 años de cotización de tus prácticas formativas si cumples determinados requisitos.

Puedes recuperar hasta 5 años de cotización de tus prácticas formativas

El pasado mes de agosto de 2025, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones realizó modificaciones en la Orden que regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas.

La normativa está orientada a quienes realizaron prácticas académicas y no cotizaron por ellas antes de 2024 (en el caso de las no remuneradas) o anteriormente al 1 de noviembre de 2011 en otros casos. Si entras dentro de estas dos posibilidades, es posible que puedas recuperar tus años de cotización.

¿Cualquier tipo de prácticas? No. Deben haber sido prácticas formativas de los siguientes tipos:

Prácticas realizadas por alumnos universitarios , ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad

, ya sea para obtener una titulación oficial (grado, máster o doctorado) o para un título propio de la universidad Prácticas realizadas por alumnos de formación profesional , siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral.

, siempre que no se presten en el régimen de formación profesional intensiva, es decir, siempre que no tengan carácter laboral. Prácticas realizadas por alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo

Participantes en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero

¿Hasta cuándo puedes solicitarlo?

El tiempo máximo que puedes recuperar es de hasta 5 años de cotización, es decir, 1.825 días, incluso para personas que ya hubieran recuperado hasta 2 años con la normativa anterior de 2011.

El plazo para solicitar este convenio especial estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2028, y debes tramitarlo a través de la Tesorería de la Seguridad Social.

En cuanto al coste, no se calcula con las bases actuales, sino con las bases mínimas vigentes en el momento en que se realizaron las prácticas. Por ejemplo, el precio aproximado oscila entre 40 y 140 euros por mes cotizado para prácticas entre 1980 y 2006. Además, al importe total se le aplica una reducción mediante un coeficiente del 0,77, lo que disminuye la cantidad a pagar.

Así que ya lo sabes, si hiciste prácticas académicas y no cotizaste por ellas antes de 2024 (en el caso de las no remuneradas) o anteriormente al 1 de noviembre de 2011 en otros casos, solicita tus años de cotización en la Tesorería de la Seguridad Social.