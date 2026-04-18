Ya entró en vigor: ayuda con una dotación de 550.000 euros para organizar competiciones y eventos deportivos

El Presidente De La Diputación De Pontevedra, Luis López, en el Parlamento Gallego. Diputación de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra ha lanzado una nueva subvención dotada con 550.000 euros para que clubes y federaciones deportivas organicen competiciones o eventos en la provincia. Desde este jueves está abierta la presentación de solicitudes en un plazo de 20 días hábiles, es decir, hasta el 14 de mayo incluido.

El presupuesto total es de 550.000 euros, los cuales se dividen en dos líneas de ayudas. Una de ellas está dotada con 300.000 euros y la otra con 250.000. Te contamos qué entra en cada una de ellas y cuáles son los requisitos a cumplir para ser beneficiario de esta prestación económica.

550.000 euros divididos en dos líneas de ayudas

La Diputación de Pontevedra ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas destinada a impulsar la organización de competiciones y eventos deportivos a lo largo del año en la provincia.

Con un presupuesto total de 550.000 euros, esta iniciativa busca reforzar el tejido deportivo local y fomentar tanto la participación como la proyección exterior del territorio a través del deporte.

El programa está dirigido a clubes deportivos y federaciones, que podrán presentar sus solicitudes dentro de un plazo de 20 días hábiles a contar desde el jueves 16 de abril incluido.

La financiación se divide en dos grandes líneas de ayudas que responden a diferentes tipos de eventos. Por un lado, se destinan 300.000 euros a apoyar competiciones deportivas federadas oficiales de ámbito estatal o internacional como campeonatos o copas de España, de Europa o del mundo.

Por otro, se respaldan con 250.000 euros las competiciones y eventos deportivos oficiales y no oficiales de todos los ámbitos territoriales no incluidos en la primera línea.

El importe máximo de la subvención será de 25.000 euros para las competiciones que se encuentren dentro de la línea 1, y de 12.500 euros para aquellas que formen parte de la línea 2. En todo caso, las ayudas no podrán ser superiores al 60% del presupuesto presentado de la competición o evento deportivo.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es la variedad de gastos que pueden cubrirse con las subvenciones: gastos federativos,de organización, desplazamientos, de viaje, material deportivo, servicios sanitarios, publicitarios y premios.

Estas son las entidades beneficiarias:

Clubes deportivos sin ánimo de lucro, legalmente constituidos y con domicilio fiscal en la provincia de Pontevedra, que desarrollen en ella la actividad objeto de subvención

Las federaciones deportivas gallegas y españolas, con independencia de su domicilio fiscal, siempre que la actividad subvencionable se realice en la provincia de Pontevedra y la federación actúe como entidad organizadora

Para leer las bases de la convocatoria al completo, accede a este enlace.