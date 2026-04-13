Ya está en marcha: ayudas de hasta 25.000 euros para la adquisición de vehículos para clubes deportivos

Siempre se ha dicho que el deporte es salud. La actividad es fundamental para la salud física y mental, ya que actúa como preventivo de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, y también alivia el estrés y mejora la calidad del sueño.

Para que niños y adultos puedan seguir practicando deporte, la Diputación de Pontevedra ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas, que estará abierta hasta el próximo 20 de abril, para la adquisición o adaptación de vehículos por parte de clubes deportivos.

Hasta el 20 de abril como fecha límite para solicitar esta ayuda

Ya es oficial: la Diputación de Pontevedra mantendrá abierto hasta el lunes 20 el plazo para solicitar ayudas en el marco de DepoVan, la línea con la que los clubes deportivos pueden adquirir o adaptar furgonetas y otros vehículos.

Las ayudas, dotadas esta segunda edición con 1 millón de euros frente a los 600.000 del pasado año, buscan facilitar los desplazamientos a los entrenamientos, competiciones y cualquier otra actividad de su ámbito, así como el traslado de materiales.

En un comunicado oficial, la Diputación de Pontevedra explica que las ayudas se distribuirán en tres ámbitos de actuación: deporte general, deporte náutico y deporte para personas con discapacidad, con un reparto de 550.000, 350.000 y 100.000 euros, respectivamente.

En el caso de deporte en general y del deporte náutico, las ayudas oscilan entre los 5.000 euros como máximo para adquirir remolques, hasta los 15.000 euros para comprar vehículos de segunda mano y los 25.000 euros para vehículos nuevos.

Por su parte, los clubes que acrediten una trayectoria mínima de dos años en la promoción o práctica del deporte entre personas con discapacidad se beneficiarán de hasta 10.000 euros distribuidos en 5.000 euros como máximo para adquirir remolques, realizar trabajos de adaptación de vehículos o comprar equipos para facilitar el traslado de deportistas con discapacidad.

Además, la Diputación de Pontevedra establece una ayuda máxima de 15.000 euros para comprar vehículos de segunda mano y un máximo de 25.000 euros para adquirir vehículos nuevos.

Cómo inscribirse

La concesión de las ayudas se realizará por el procedimiento de concurrencia competitiva en base a criterios, como el número de licencias, el nivel de participación en competiciones oficiales, el número de habitantes del concello o si el club ya cuenta con otros vehículos.

"Las entidades no beneficiarias en 2025 podrán presentar dos solicitudes, mientras que las que ya se beneficiaron el año pasado solo podrán presentar una", señala la institución provincial.

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la Sede electrónica de la Diputación de Pontevedra. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo lunes 20 de abril.