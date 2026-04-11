Abierto el plazo: ayudas por valor de 700.000 euros para las cofradías de pescadores y cooperativas agroganaderas

Buenas noticias para los trabajadores del sector pesquero y agroganadero. La Diputación de Pontevedra ha abierto esta semana el plazo para solicitar dos líneas de ayudas por valor de 700.000 euros.

Según recogen las bases, que se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO), en ambos casos el plazo se mantendrá abierto durante 20 días, a contar desde el miércoles 1 de abril.

Hasta un máximo de 45.500 euros por entidad

Del presupuesto total, la Diputación de Pontevedra destinará 350.000 euros a las cofradías de pescadores, federaciones de cofradías y agrupaciones de mariscadores para financiar inversiones y gasto corriente.

De esta forma, 100.000 euros de esta línea de ayudas servirán para financiar inversiones, como material de vigilancia, equipos informáticos, mobiliario, construcciones y formación, y 250.000 euros para gasto corriente, como combustible, electricidad, adquisición de semillas, gastos de personal o ropa impermeable o hidrotérmica.

En el caso de esta línea de ayudas, la Diputación de Pontevedra destinará un mínimo de 600 euros y un máximo de 20.000 euros por entidad, siempre que no supere el 80% del presupuesto de la actuación.

Podrán ser beneficiarias las cofradías de pescadores, la Federación de Cofradías y las agrupaciones de mariscadoras, siempre que estén legalmente constituidas, pertenezcan a la provincia de Pontevedra y estén al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los otros 350.000 euros van dirigidos a las cooperativas agroganaderas para apoyar inversiones que permitan la mejora de los servicios, de la comercialización, de la transformación y valorización de las producciones, así como para completar la formación técnica y el asesoramiento o uso de nuevas tecnologías y energías renovables.

En este caso, la Diputación destinará hasta un máximo de 45.500 euros por entidad, siempre que no supere el 65% del presupuesto de la actuación.

Cómo y cuándo presentar las solicitudes

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado, disponible en la Sede electrónica de la Diputación de Pontevedra.

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria y de su extracto en el BOPPO; es decir, hasta el lunes 4 de mayo.