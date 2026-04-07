La feria de Navalia de Vigo crece de la mano de Zona Franca con la intención de celebrarse anualmente Zona Franca de Vigo

La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia, arranca su cuenta atrás para la celebración de su décima edición, que tendrá lugar en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) del 19 al 21 de mayo.

Este martes, se ha presentado el evento en la sede de Zona Franca en Areal, en la que han participado el delegado del Estado del Consorcio, David Regades, el alcalde de Vigo, Abel Caballero; del presidente y del director de Navalia, José García Costas y Javier Arnau; de la delegada territorial de AINE (Asociación y Colegio de Ingeniería Naval y Oceánica de España), Beatriz Spuch; y de la responsable de Promoción Económica de Zona Franca, Rosa Eguizábal.

La Zona de Innovación, impulsada por Zona Franca, crecerá este año con respecto a la anterior edición. Lo hará en cuanto a sus participantes, un total de 24, un 50% más que en 2024, y en espacio, ya que ocupará casi el doble de extensión en el recinto ferial.

En este espacio, empresas, startups y profesionales presentarán sus ideas más innovadoras para el naval y la industria marítima en casi los 400 metros cuadrados que ocupa en la feria.

Regades ha destacado que el objetivo de la Zona de Innovación es "fomentar la colaboración para la innovación técnica y científica y para el éxito de empresas y emprendedores que supongan avances en la tecnología del sector naval y marítimo, así como que los proyectos puedan captar a inversores".

Una iniciativa que en su primera experiencia "fue un éxito" y que desde el Consorcio quieren que "siga creciendo" en Navalia, un encuentro que ha definido como "la carta de presentación del modelo del sector naval de Vigo, con empresas que dan ejemplo en innovación y tecnología, y en los retos de la industria 4.0, con un trabajo muy especializado y de mucho valor añadido que genera empleo de calidad para poder competir con las principales potencias del mundo".

Por su parte, el presidente de Navalia, José García Costas, ha agradecido la implicación de Abel Caballero y del propio Regades y ha destacado la "transformación profunda" que está experimentando el sector, que va "mucho más allá de la construcción de buques" y en donde "la innovación, el emprendimiento y la tecnología juegan un papel decisivo".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado que esta feria bianual es "una aventura empresarial que se ha convertido en una referencia en Europa" y ha elogiado que desde la organización haya la intención de pasar a tener una periodicidad anual.