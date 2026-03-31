El nuevo Consello Galego de Economistas toma posesión en Vigo: Lucy Amigo, nueva presidenta

La nueva Junta Directiva del Consello Galego de Economistas ha tomado posesión este martes en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo. El consenso y el diálogo entre expertos y administraciones son los valores por los que apostarán los nuevos representantes de los economistas gallegos.

La decana del Colegio de Economistas de Pontevedra, Lucy Amigo Dobaño, ha jurado su cargo como presidenta del Consello Galego de Economistas, junto a otros cargos como su vicepresidenta primera, Carmen Sampayo, y su vicepresidente segundo, Salustiano Velo; así como el nuevo vicesecretario, Andrés Manuel Caso, y el nuevo tesorero, Julio Vila.

En su intervención, Amigo ha tenido palabras de agradecimiento para su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Vázquez Taín, y para Roberto Pereira, fundador y presidente del Consello desde su creación en 2008. Además, ha recordado que el Consello representa a más de 5.000 profesionales del ámbito de la economía y la empresa y "actúa como referente técnico de nuestra profesión".

Por otro lado, ha hecho una llamada a las autoridades presentes: "La voz de los economistas debe ser escuchada en los procesos de diseño de políticas públicas, especialmente en ámbitos como la fiscalidad, la eficiencia del gasto público o la competitividad empresarial". También ha señalado la relevancia del papel del economista en un contexto socioeconómico como el actual, en el que una guerra deja ver la vulnerabilidad de todas las economías a factores externos.

En este sentido, Amigo ha incidido en su "voluntad de trabajar con todos y para todos, desde un proyecto colectivo que debe construirse desde la participación, el consenso y el respeto a la diversidad de enfoques que enriquecen nuestra profesión".

El acto ha contado con una variada representación institucional. Tras el discurso de la nueva presidenta del Consello Galego de Economistas, han tomado la palabra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Consenso ante la guerra

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Consello Galego de Economistas S.P.

El salón del Círculo de Empresarios de Galicia ha aplaudido la intervención de Lucy Amigo, que ha dado paso al delegado del Gobierno en Galicia. Pedro Blanco ha hecho hincapié en la necesidad de consenso y diálogo "en un contexto cada vez más complejo, más inestable". "Dialogar no es una opción, es una necesidad, es una obligación", ha recalcado.

En concreto, ha hecho referencia al conflicto abierto en Oriente Medio entre Irán e Israel y Estados Unidos. "Ante esta incertidumbre en la que vivimos, nuestro país está preparado. Consideramos que hay mimbres para afrontarlo y superarlo juntos", ha añadido, poniendo en valor los resultados económicos del Gobierno de España.

El alcalde de Vigo también ha incidido en los peligros de la guerra y de la necesidad de que "las empresas de reclamar que se acabe". "Impide nuestro funcionamiento, impide que nuestro puerto reciba y exporte mercancías", ha incidido Caballero, quien ha recordado que el Colegio de Economistas de Pontevedra se fundó en Vigo.

"Incorporasteis a la presidencia a una mujer con una capacidad profesional extraordinaria y una capacidad en relación al ámbito de la economía única", ha valorado el regidor socialista. Y es que Caballero compartió facultad como docente con Lucy Amigo: "Si hoy estuviera allí, estaríamos hablando de lo que está sucediendo, de los procesos de disrupción de la economía, de la ruptura de la globalización".

"No imagino un Gobierno sin presupuestos"

Alfonso Rueda en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Consello Galego de Economistas S.P.

El presidente de la Xunta ha sido el encargado de cerrar el acto, tras la intervención de Santalices, quien ha reclamado la necesidad de lograr una financiación autonómica justa. Por su parte, Alfonso Rueda ha manifestado estar "muy contento" por la nominación de Lucy Amigo como presidenta.

"Ya llevo unos años para poder detectar la gente que entiende de las cosas de las que habla", ha afirmado el líder del Partido Popular de Galicia, que ha subrayado la "empatía" y esa "presencia constante" de Lucy Amigo. "Nos facilita mucho el trabajo. Aunque cada uno tenga su posición, después hay que representar los intereses colectivos. Eso de 'es la economía, estúpido' es una gran realidad. La economía lo es todo", ha añadido.

Rueda también ha recalcado la importancia de "resistirse a las nuevas corrientes y populismos", asegurando que "los recursos públicos son sagrados, porque los pagamos entre todos, pero no son infinitos". En esta línea, también ha criticado que el Ejecutivo del Estado no tenga cuentas: "No me puedo imaginar que mi gobierno no tuviera presupuestos".